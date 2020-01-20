تخفيضات على أسعار سيارات شيفروليه ماليبو 20 ألف جنيه

تراجعت أسعار الفئة الأولى إلى 369 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 389 ألفًا و900 جنيه سابقًا.

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه، وأوبل، وMG، تخفيض أسعار سيارات شيفروليه ماليبو بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى.

وتراجعت أسعار سيارات شيفروليه ماليبو الفئة الأولى « LS» إلى 369 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 389 ألفًا و900 جنيه سابقًا.

وانخفضت أسعار طرازات “ماليبو” الفئة الثانية « LT» إلى 399 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 419 ألفًا و990 جنيهًا.

وهبطت أسعار سيارات “ماليبو” الفئة الثالثة « premier» إلى 429 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 449 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «ماليبو» لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ليولد قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدورانم 250 نيوتن/ متر، ومدعمة بناقل حركة سادسي السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك شيفروليه ماليبو من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.