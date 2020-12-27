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تخفيضات على أسعار سيارات «إم جي RX5» تصل إلى 7 آلاف جنيه (فيديو)

لتباع للمستهلك من 313 و363 ألف جنيه
المال - خاص 9:51 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 9:51 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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تراجعت أسعار سيارات «إم جي RX5» بشكل غير رسمي من جانب الموزعين والتجار، بقيمة تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه لمختلف الفئات، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 313 و363 ألف جنيه.

وتباع طرازات «إم جي RX5» بأسعار رسمية تتراوح بين 319.9 و369.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

من جهته، أرجع أحد موزعى سيارات «إم جي» الخصومات السعرية المقدمة على طرازات «MG RX5» إلى توافر المعروض منها بكميات داخل السوق خاصة بعد استلام أغلب الموزعين الحصص الشهرية المقررة.

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وأضاف أن أغلب الموزعين والتجار اتجهوا لتقديم خصومات سعرية على الطرازات التى تتوافر لديهم بكميات كبيرة، ومحاولات تصريف المخزون فى ضوء تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت المبيعات الإجمالية لسيارات «MG RX5» نحو 1241 مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

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وينتمى طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات«SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

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بقلم المال - خاص

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