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تخفيضات جديدة بأسعار التصالح بمخالفات البناء تصل إلى 75% لبعض أحياء بورسعيد

التصالح في مخالفات البناء مستمر حتى نهاية أكتوبر وفق قرار حكومي
المال - خاص 12:07 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 12:07 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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أعلنت محافظة بورسعيد ، عن تخفيضات جديدة بأسعار التصالح بمخالفات البناء تصل إلى 75% لبعض أحياء المحافظة.

قررت محافظة بورسعيد تخفيض سعر متر التصالح لمخالفات البناء السكني

وذكرت في بيان عبر صفحتها بفيسبوك أن حي الشرق ومجلس مدينة بورفؤاد سيكون التخفيض بنسبة 30%.

وستكون أحياء العرب والمناخ والزهور والضواحي بنسبة 40%.

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وأوضحت المحافظة أن حيي غرب والجنوب سيكون التخفيض بالنسبة لهما في حدود 75%.

الحكومة : مد فترة تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر

وفي 24 سبتمبر الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ، مد مدة تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء شهرا آخرا حتى نهاية أكتوبر.

وقال في مؤتمر صحفي، إنه تم متابعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء ، مقدما الشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح .

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وأضاف رئيس الوزراء أن هناك مليون و٤٠٠ ألف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح، والموعد الذي كان محددا هو نهاية سبتمبر لاحظنا ازدحام شديد رغم توجيهات مد فترة العمل ولكن من الواضح أنه نتيجة لرغبة عدد كبير من المواطنين لانتهاز الفرصة والتقدم للتصالح فإن المنافذ لا تستوعب.

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بقلم المال - خاص

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