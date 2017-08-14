تخفيضات تصل إلى 40% فى رسوم ميناء شرق بورسعيد

❐ مصادر: الحوافز مرتبطة بمعدلات للتداول.. وتشمل إلغاء الرسوم الإضافية على السفن الطويلة أمانى العزازى تعتزم الحكومة إقرار مجموعة من الحوافز للخطوط والتوكيلات الملاحية فى شرق بورسعيد، وربطها بحجم التداول من خلال الحصول على خصومات فى رسوم الخدمات البحرية، مثل «القطر والإرشاد والموانئ والمنائر&

❐ مصادر: الحوافز مرتبطة بمعدلات للتداول.. وتشمل إلغاء الرسوم الإضافية على السفن الطويلة

أمانى العزازى

تعتزم الحكومة إقرار مجموعة من الحوافز للخطوط والتوكيلات الملاحية فى شرق بورسعيد، وربطها بحجم التداول من خلال الحصول على خصومات فى رسوم الخدمات البحرية، مثل «القطر والإرشاد والموانئ والمنائر»، وعلمت «المال» أن تلك الحوافز تصل إلى %40، سيعلن عنها وزير النقل غداً فى مؤتمر صحفى.

تأتى تلك الحوافز فى إطار خفض الأعباء التى تتحملها الشركات أثناء ممارسة النشاط البحرى، خاصة بعد زيادة الرسوم المفروضة بنسبة تزيد على %150 بموجب قرارى 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «المال»، أنه من المقرر أيضا إلغاء الرسوم الإضافية التى تفرضها هيئة قناة السويس على السفن التى يزيد طولها على 350 مترا، والتى سبق أن خفضها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، من 8 إلى %4 عقب أزمة رحيل تحالف الإليانس.

وأرجعت المصادر قصر الحوافز على ميناء شرق بورسعيد باعتباره المتحكم فى %90 من تجارة «»الترانزيت»، ويتأثر بزيادة الرسوم بشكل واضح، كما أن خفضها من شأنه الترويج للمشروعات المقرر إقامتها بالمنطقة.

يذكر أن أعداد السفن المترددة على موانئ شرق وغرب بورسعيد انخفضت بنسبة %38، كما تراجع حجم تداول الحاويات الشهرى بمحطة حاويات شرق بورسعيد من 120 ألف حاوية كحد أدنى إلى 90 ألف حاوية فى يوليو المنقضى، وهو ما يدلل على التأثير السلبى لقرارات رفع رسوم الخدمات بالموانئ مقابل الانتفاع بالأنشطة.

كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد أعلن فى وقت سابق عن إجراء دراسة تفصيلية لتداعيات زيادة الرسوم على الموانئ المحلية، وتم الاستعانة بمكتب استشارى عالمى للمشاركة فى إعداد تلك الدراسة.