تخفيضات تصل إلى 25%.. وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة يفتتحون معرضا تحت شعار «من خير مزارعنا لأهالينا» (صور)

في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه وزارة الزراعة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بحضور د. علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وبعض قيادات الوزارتين والمحافظة، تحت شعار “من خير مزارعنا لأهالينا”.

وعقب الافتتاح صرح القصير بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، وكذلك مستلزمات شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضًا، على رأسها الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف القصير أن الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزرات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة؛ لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وزير الزراعة أكد أنه ليس لدينا عجز في السلع، مناشدًا المواطنين عدم التكالب على الشراء، وتخزين السلع؛ حتى لا يستغل ذلك بعض التجار الجشعين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحاول تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحمل الجانب الأكبر من فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.



وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة تفقدوا أيضًا معرض التمور المقام حاليًّا بالحديقة.



‏جدير بالذكر أن معرض أهلا رمضان المُقام حاليًّا في حديقة الأورمان بالجيزة، والذي تنظمه وزارة الزراعة، يضم كل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، والمعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.