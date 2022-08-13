تخفيضات تبدأ من 40%.. جامعة مصر للمعلوماتية تعلن عن المصروفات الدراسية لكلياتها

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2022- 2023 لكلياتها الـ4 (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) والتي تقدم 16 تخصصًا أكاديميًا مواكبًا للتطورات التي يشهدها العالم، ويتطلبها سوق العمل حالياً وفي المستقبل.

ونشر موقع جامعة مصر للمعلوماتية https://eui.edu.eg مصروفات العام الأكاديمي الجديد، وشروط الالتحاق بالجامعة، إلى جانب الحد الأدنى للمنح الكاملة التي تقدمها الجامعة لأوائل الثانوية العامة، حيث حددت 96% لشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة و90% للأدبي.

مصروفات كلية علوم الحاسب و المعلومات

وتقدر قيمة المصروفات بالكلية للطلاب المصريين 103٫440 وذلك بعد تخفيض 40%، إضافة للمنح التي قررتها الجامعة ووفقًا للمجموع الحاصل عليه الطلاب، حيث يمكن لهم الاختيار من بين البرامج التالية:

* أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني

* الجرافيكس والألعاب الإلكترونية

* الذكاء الاصطناعي

* علوم وهندسة البيانات

* هندسة البرمجيات

مصروفات كلية الهندسة

وتبلغ قيمة الدراسة بها 108,360 بعد تخفيض 40% ، وذلك بخلاف المنح التي تحددها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:

الالكترونيات والاتصالات

* هندسة الحاسبات

* الهندسة الصناعية

* هندسة الميكاترونيكس والروبوت.

مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات

وتقدر المصروفات فى الكلية بعد تخفيض 45% 90,110 جنيه وذلك للطلاب المصريين، وبخلاف نسبة المنح والخصومات التي تقررها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:

تحليل إدارة الأعمال

إدارة تكنولوجيا الأعمال

التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي

ريادة الأعمال والإبداع

المالية

المحاسبة

مصروفات كلية الفنون الرقمية

كلية الفنون الرقمية والتصميم وتقدر المصروفات بعد تخفيض 45% 104,060 جنيه وذلك بخلاف نسبة المنح التي حددتها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:

* التصميم التفاعلي

* الرسوم المتحركة

* تصميم الألعاب الالكترونية

* فنون الوسائط الإعلامية الحديثة

* التصميم الجرافيكي

* تصميم تجربة المستخدم

يشار إلى أن المصروفات الدراسية المذكورة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصريين بخلاف المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب الأجانب.

وكان مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، قد وافق الشهر الماضي على مصاريف العام الدراسي 2022- 2023 والمنح المقدمة للطلاب الجدد للعام الأكاديمي القادم 22-23 .

وبلغت النسبة 40% لجميع الطلاب الجدد في كليتي الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، و45% في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم على أن تستمر هذه الخصومات طوال فترة الدراسة.

منح جامعة مصر للمعلوماتية

إلى جانب منح متدرجة معتمدة على التفوق الدراسي للطالب في شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها تصل إلى نسبة 60% للطلاب الذين يلتحقون بكليتي الهندسة أو علوم الحاسب والمعلومات، و65% لمن يلتحق بكلية تكنولوجيا الأعمال أو كلية فنون رقمية وتصميم.

يذكر ان أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.