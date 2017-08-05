تخفيضات الملابس تفشل فى إنعاش المبيعات

هبة حامدفشلت تخفيضات أسعار الملابس الصيفية في تحريك السوق، لتتزايد نسبة الركود بما قدره تجار بأكثر من 60%، مؤكدين تراجع حركة البيع والشراء خاصة مع تزايد الأسعار والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 50% للمنتج المحلي، و 70% للمستورد، وهو ما تسبب في زيادة الركود وفشل التخفيضات في تحريك السوق.ولجأت بعض المح

هبة حامد

فشلت تخفيضات أسعار الملابس الصيفية في تحريك السوق، لتتزايد نسبة الركود بما قدره تجار بأكثر من 60%، مؤكدين تراجع حركة البيع والشراء خاصة مع تزايد الأسعار والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 50% للمنتج المحلي، و 70% للمستورد، وهو ما تسبب في زيادة الركود وفشل التخفيضات في تحريك السوق.

ولجأت بعض المحال التجارية في تقليل معروضاتها بسبب تراجع الإقبال، فيقول مصطفى السيد، مالك أحد محال الملابس في منطقة محطة الرمل في الإسكندرية، إن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في الإقبال مع تزايد وصفه تـ “جنوني” في الأسعار وهو ما تسبب في زيادة ركود السوق ومخاوف التجار من استيراد بضائع قد لا يمكن تصريفها بالسعر الجديد، حسب قوله.

وأضاف: “تاجر الملابس حريص على جلب أصناف متنوعة من لعرضها في محاولة منه لجذب المستهلكين، إلا أن الفترة الحالية أجبرت التاجر على تقليل القطع المستوردة بسبب زيادات الأسعار التي يصعب تحميلها على المستهلك النهائي، فبالتالي أصبحنا نعتمد على كميات أقل، خاصة أنه في ظل حالة الركود من الممكن أن تستمر البضائع في المحال دون بيعها وهو ما سيتحمله التاجر في النهاية بعد بيع السلعة بأقل من سعرها الأصلي”.

ويقول أحمد عادل، مسئول إحدى سلاسل المحال الشهيرة في منطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، إن سوق الملابس تعاني كثيرا من التحديات أبرزها عملية الاستيراد، فبعد تعويم الجنيه تضاعفت الأسعار وهو ما أجبر التجار على عرض البضائع بزيادات جديدة مما رفع أسعار الملابس في السوق المحلية بأكثر من 70%، وهو ما تسبب بالطبع في زيادة حالة الركود.

فيما اعتبر زين الفحام، مالك محل ملابس في منطقة المنشية، إن التخفيضات ما هي إلا “تخفيضات وهمية”، يلجأ لها أصحاب المحال التجارية كمحاولة منهم لتحريك السوق، إلا أن السعر الأصلي للقطعة الواحدة للتاجر قد يجبره على عدم عرضها بأسعار مخفضة، وهو ما يجعلهم يلجأون إلى عرض تخفيضات وهمية في محاولة منهم لجذب المستهلك.