تخفيضات الجمعة تشعل المنافسة بين مواقع التجارة الإلكترونية

محمود جمال تستعد مواقع خدمات التسوق الإلكترونى والشراء الجماعى إلى تقديم عروض خصومات تصل للنصف على الأزياء والملابس والعطور والإلكترونيات، استعدادًا لموسم تخفيضات الجمعة السوداء والبيضاء. وانطلقت فعاليات الـblack Friday، فى الساعات الأولى من صباح أمس الأول السبت وتستمر لمدة شهر كامل حتى 12 ديسمبر

محمود جمال

تستعد مواقع خدمات التسوق الإلكترونى والشراء الجماعى إلى تقديم عروض خصومات تصل للنصف على الأزياء والملابس والعطور والإلكترونيات، استعدادًا لموسم تخفيضات الجمعة السوداء والبيضاء.

وانطلقت فعاليات الـblack Friday، فى الساعات الأولى من صباح أمس الأول السبت وتستمر لمدة شهر كامل حتى 12 ديسمبر المقبل.

وتعود تسمية الجمعة السوداءBlack Friday ، إلى القرن التاسع عشر، عندما ضربت أزمة مالية الولايات المتحدة فى عام 1869 وتسببت فى شلل حركة البيع والشراء تماما، وحدث كارثة اقتصادية عنيفة تعافت منها البلاد آنذاك عن طريق عدة إجراءات منها إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات.

ووصف الجمعة بالسوداء يعود إلى عام 1960، حينما أطلقت شرطة مدينة فيلاديلفيا على اليوم هذا الاسم نتيجة الاختناقات المرورية والزحام الشديد الذى تسبب فى إغلاق الشوارع.

وتراهن جوميا مصر خلال هذا الشهر على طرح نحو 500 ألف منتج معظمها من الملابس بعد أن شهدت مبيعاتها رواجا كبيرا خلال الفترة الماضية، لتستحوذ بذلك على %80 من نسبة التخفيضات المطروحة على الموقع.

وقال هشام صفوت، رئيس جوميا مصر لـ«المال»، أن شركته استعدت مبكرا لمواجهة الطلب المتزايد على الموقع سواء من خلال مضاعفة عدد نقاط تسلم المنتجات أو زيادة عدد مندوبيها لضمان وصول المنتجات فى مواعيدها دون تأخير.

كما حددت الشركة 4 جوائز على مدار الشهر بقيمة إجمالية 120 ألف جنيه بواقع جائزة أسبوعيا، وخصصت أيضا «عجلة الحظ» والتى تضم 100 ألف قسيمة شراء مجانية.

وأطلقت مقطع فيديو يوم الاربعاء الماضى عبر موقع يوتيوب باسم «لسة مكملين» حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة فى غضون 3 أيام من تدشينها وتم فيها اختيار “أبلة فاهيتا” بطلة للأغنية.

وتعتبر جوميا هى أول من أدخلت البلاك فرايداى فى مصر عام 2014 وكان يوما واحدا فقط، الأمر نفسه فى 2015 وكان يوافق تاريخه الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، وخلال العام الماضى بلغت مدته 12 يوما.

يشار إلى أن السوق المصرية شهدت العديد من السلبيات خلال العام الماضى على مستوى المحال التجارية التقليدية منها طرح عروض وهمية للمستهلكين.

على صعيد آخر، يعتزم موقع “سوق دوت كوم”، التابع لشركة أمازون دوت كوم إطلاق تخفيضات “الجمعة البيضاء” على جميع المنتجات لمدة 3 أيام خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجارى.

وبحسب مصدر مسئول بالشركة لـ”المال”، فإنه سيتم الاعلان عن تفاصيلها عبر الموقع وصفحات السوشيال ميديا خلال ساعات، موضحا أن فريق العمل فى معسكر مغلق – على حد تعبيره منذ شهر ونصف الشهر تقريبا استعدادا لهذا الحدث الحيوى من كل عام لما يمثله من دفعة قوية فى مبيعات الشركة.

يذكر أن سوق بدأت فعاليات الـ white fridayفى عام 2014 كرد فعل يوم الجمعة السوداء، وأطلقت عليها هذا الاسم نظرا لخصوصية يوم الجمعة لدى غالبية العرب المسلمين.