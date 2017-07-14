تخفيضات الأسعار تجذب جرانتا وإنفي لقائمة أرخص 5 سيارات جديدة

أحمد شوقيأدّت السياسات السعرية التي تبنّاها وكلاء السيارات، خلال الشهور الماضية، إلى تغيرات في قائمة السيارات الخمس الأرخص سعرًا في السوق المحلية؛ إذ انضمت إلى القائمة كل من لادا جرانتا وشيري إنفي بعد انخفاض سعرهما، مقابل خروج كل من إم جي 3 وشيفروليه لانوس، وفق القوائم السعرية للشركات خلال يوليو ا

أحمد شوقي

أدّت السياسات السعرية التي تبنّاها وكلاء السيارات، خلال الشهور الماضية، إلى تغيرات في قائمة السيارات الخمس الأرخص سعرًا في السوق المحلية؛ إذ انضمت إلى القائمة كل من لادا جرانتا وشيري إنفي بعد انخفاض سعرهما، مقابل خروج كل من إم جي 3 وشيفروليه لانوس، وفق القوائم السعرية للشركات خلال يوليو الحالي، مقارنة بيناير الماضي.





وأدّى استقرار سعر سينوفا A1 إلى استمرار صدارتها للقائمة بسعر يتراوح بين 102 و132 ألف جنيه، في حين تقدمت شنجان بيني ميني من المركز الثالث إلى المركز الثاني، بعد تراجع سعرها بما يتراوح بين 2000 و5000 جنيه، بنسبة مئوية 1,6 و3,4% ليتراوح حاليًّا بين 123 و140 ألف جنيه، مقابل 125 و145 ألف جنيه خلال يناير الماضي.

وكان المركز الثاني من نصيب إم جي 3 التي لم تعد متوفرة بالسوق حاليًّا.

وأدّى التراجع الكبير بسعر لادا جرانتا إلى احتلالها المركز الثالث بقائمة أرخص 5 سيارات جديدة في مصر، فقد هبط سعرها من 160- 190 ألف جنيه إلى 135– 145 ألفًا، بتراجعٍ يتراوح بين 25 و45 ألف جنيه، بنسبة هبوط 10,6- 23,7%.

كما انضمت إلى القائمة شيري إنفي بعد تراجع سعرها إلى 136 ألف جنيه، مقابل 155 ألفًا خلال يناير الماضي، بنسبة تراجع 12,2% بقيمة 19 ألف جنيه. وكان المركز الرابع من نصيب شيفروليه لانوس، حتى يناير الماضي، لكنها خرجت من القائمة بعد زيادة سعرها إلى 158,4 ألف جنيه، مقابل 155 ألفًا، بزيادة 3,4 ألف، بنسبة 2,2%.

واستقرت سوزوكي ألتو فى المركز الخامس رغم تراجع سعرها بنسبة 9,7% بتراجع 15 ألف جنيه، ليسجل 140 ألف جنيه، مقابل 155 ألفًا.



مسلسل السيارة أسعار يوليو 2017 بالألف جنيه أسعار يناير 2017 بالألف جنيه قيمة التغير بالألف جنيه نسبة التغير % 1 سينوفا A1 102-132 102-132 0 0 2 شنجان بيني ميني 123- 140 125- 145 -(2-5) -(1,6- 3,4) 3 لادا جرانتا 135- 145 160- 190 -(25- 45) -(10,6- 23,7) 4 شيري إنفي 136 155 -19 -12,2 5 سوزوكي ألتو 140 155 -15 -9,7

ويوضح الجدول التالي التطورات بأسعار أرخص 5 سيارات جديدة في مصر، خلال النصف الأول من 2017.

ويقول اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إن التغير المستمر في أسعار السيارات منذ عدة أشهر ناتج عن أخطاء التسعير التي وقع فيها الوكلاء الراغبون في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة لتعويض خسائر ركود المبيعات، مطالبًا بتبنّي استراتيجية طويلة الأمد، يتم التسعير على أساسها بحيث لا تتذبذب الأسعار مع كل تحرك للدولار.