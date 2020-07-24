تخطت 284 ألفًا.. زيادة قياسية عالمية بإصابات كورونا اليومية

زاد عدد الوفيات 9753 حالة في اليوم

زيادة قياسية سجلها العالم خلال 24 ساعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغت الحالات 284196، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة.

كما زاد عدد الوفيات 9753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 أبريل، نقلا عن موقع العربية.

وكان العدد القياسي السابق الذي سجلته المنظمة في حالات الإصابة الجديدة 259848 حالة في 18 يوليو، إلى ذلك يبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5000 حالة في يوليو حتى الآن ارتفاعاً من 4600 حالة في يونيو.

وسجلت المنظمة 69641 حالة جديدة في الولايات المتحدة و67860 في البرازيل و49310 حالات في الهند و13104 حالات في جنوب أفريقيا.

كانت أكبر زيادة في الوفيات الجديدة مسجلة في بيرو؛ إذ أودى المرض بحياة 3876 شخصاً هناك، بينما بلغ عدد الوفيات الجديدة في البرازيل 1284 شخصاً و1074 في الولايات المتحدة و790 في المكسيك و740 في الهند.

كما راجعت بيرو مؤخراً البيانات الخاصة بمرض كوفيد-19 وزادت في يوم واحد حصيلة الوفيات بواقع ثلاثة آلاف ليتخطى الإجمالي 17 ألفاً.

الهند ثالث دولة في العالم

وأصبحت الهند في 17 يوليو ثالث دولة في العالم تسجل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

إلى ذلك يقول خبراء في الأمراض الوبائية إن الهند لا يزال أمامها على الأرجح عدة أشهر قبل الوصول إلى ذروة تفشي المرض.

وتجاوز عدد الحالات في البرازيل المليوني إصابة في 16 يوليو حيث تضاعف في أقل من شهر مع تسجيل البلاد ما يقرب من 40 ألف حالة جديدة يومياً.

كما تسبب تضارب الإجراءات التي تتخذها الولايات والمدن المختلفة في البرازيل في إضعاف مكافحة المرض في غياب سياسة منسقة ومحكمة من الحكومة الاتحادية.

وحاولت الولايات المتحدة، التي تتصدر الإصابات في العالم بعدد يزيد على أربعة ملايين، مكافحة انتشار المرض على مستوى الولايات والمناطق المحلية وهو ما لم يحقق أيضاً سوى نجاح محدود.