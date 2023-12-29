تخطت 10 ملايين دولار.. حصاد مالي مميز وتاريخي للأهلي في 2023

تألق وإبداع قادا النادي الأهلي نحو تحقيق إنجاز جديد، قبل نهاية 2023، حيث انتزع اللقب الغالي لبطولة السوبر المصري بعد أداء مميز وفوز درامي على منافسه مودرن فيوتشر. بلغ الإثارة ذروتها في ملعب استاد محمد بن زايد بالإمارات، حيث تبارى الفريقان في نهائي مثير تاريخيًا.

وأضاف الأهلي لخزائنه اللقب الـ 150 في تاريخه بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في كأس السوبر المصري 2023.

وبعد تتويجه بلقب السوبر المصري للأبطال، استحوذ النادي الأهلي على مبلغ يقدر بـ 250 ألف دولار، ما يعادل تقريبًا 8 ملايين جنيه مصري. جاء هذا الانتصار بعد فوز مثير بنتيجة 4/2 على فريق مودرن فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.

لترتفع مكاسب الأهلي المالية خلال عام 2023 من المشاركة في جميع البطولات سواء الموسم الماضي أو الجاري إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

وشارك الأهلي في 6 بطولات مختلفة حصد جوائزها بالدولار الأمريكي، إذ حقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا ما مكنّه من المشاركة في كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، كما شارك في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وكذلك لقب الدوري المصري ما مكنه من المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال نظامها الجديد.

وجاءت مكاسب الأهلي المالية خلال عام 2023

كأس العالم للأندية 2022 (فبراير 2023) – 2 مليون دولار

دوري أبطال إفريقيا – 4 ملايين دولار

كأس السوبر الإفريقي – 250 ألف دولار

الدوري الإفريقي – مليون و700 ألف دولار

كأس العالم للأندية 2023 – 2.5 مليون دولار

السوبر المصري 2023 – 250 ألف دولار

كما حقق الفريق مبلغ قدره 500 ألف درهم من التتويج بلقب كأس السوبر المصري في مايو الماضي بعد الفوز على بيراميدز.