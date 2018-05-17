تخصيص 83.5 مليون جنيه لأعمال الرصف والتجميل بمطروح

معتز محمودأكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم التصديق على مبلغ 83.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية 2017 / 2018 للمحافظة، للاستعداد لموسم الصيف وأعمال التجميل والرصف وإعادة الشئ لأصله، بعد الانتهاء من توصيل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحى. يأتى هذا الدعم استمرارًا لدعم محاف

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم التصديق على مبلغ 83.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية 2017 / 2018 للمحافظة، للاستعداد لموسم الصيف وأعمال التجميل والرصف وإعادة الشئ لأصله، بعد الانتهاء من توصيل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحى.

يأتى هذا الدعم استمرارًا لدعم محافظ مطروح استعداد للصيف لضمان ظهور المحافظة بالشكل اللائق، ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح محمد السيد، مدير عام الخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن تدعيمات استعدادات الصيف موزعة على قطاعات الرصف وتطوير الشوارع والميادين و المرور والإنارة ورفع كفاءة الشواطئ مما يتناسب بمكانه المحافظة السياحية، بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها في كافة المجالات منذ تولي اللواء علاء أبو زيد مهام المحافظة.