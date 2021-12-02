تخصيص 40 مليار دولار لتطوير السكك الحديدية في روسيا خلال 3 سنوات

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس، أنه سيتم تخصيص 3 تريليونات روبل (حوالي 40 مليار دولار) لتطوير السكك الحديدية في السنوات الثلاث المقبلة.

وذكرت روسيا اليوم، أن الحكومة ناقشت خلال الاجتماع البرنامج الاستثماري للسكك الحديدية في روسيا للسنوات الثلاث المقبلة، حيث أشار ميشوستين إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم حجم غير مسبوق من الاستثمارات لهذا القطاع.

وقال ميشوستين: “العام المقبل سيتم تقديم أكثر من تريليون روبل، وفي غضون ثلاث سنوات فقط سيتم استثمار أكثر من 3 تريليونات روبل”.

وأضاف رئيس الوزراء أن من الأولويات مواصلة إصلاح وتجديد السكك الحديدية، وبناء الجسور والمرافق الأخرى، إضافة إلى إدخال التقنيات الرقمية والموفرة للموارد في النقل.

وأوضح أنه سيتم تخصيص حوالي 6 مليارات روبل إضافية للأقاليم في روسيا من أجل الإعانات الاجتماعية للأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات، لافتا إلى أنه تم بالفعل تخصيص 305 مليارات روبل للمدفوعات الاجتماعية هذا العام.