تخصيص 26.2 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية بمطروح خلال العام المالي 2022-2023

كشف محمود إمبابي، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام لمحافظة مطروح عن تخصيص مبلغ 26.2 مليون جنيه لقطاع تدعيم الوحدات المحلية بنسبة تنفيذ تقارب الـ100% لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروعات الوحدات المحلية: تجاوزت نسب التنفيذ 95% حتى الآن وجار استكمال تنفيذ باقي مشروعات والتى تشمل الانتهاء من إنشاء مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة لمتابعة أي طوارئ أو أزمات بالتنسيق والمتابعة مع مركز السيطرة الرئيسي الخاص برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع.

وأوضح مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام لمحافظة مطروح أنه جار استكمال تطوير مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحمام ضمن الاستعداد لصيف 2022/2023 بدهان أعمدة الكهرباء والأرصفة والبلدورات للشوارع الرئيسية بمدينة مرسى مطروح.