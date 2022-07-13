تخصيص 255 فدانا لإنشاء محور القوس الغربي بمحافظة الإسكندرية

قرر مجلس الوزراء البدء في إنشاء مشروع القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان والذي يربط طريق الإسكندرية الصحراوي ( جنوب محطة الرسوم الحالية ) بالساحل الشمالي الغربي ( ستة حارات مرورية بكل اتجاه ).

وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1796 لسنة 2022 باضفاء صفة النفع العام و بالامر المباشر على مساحة 255 فدان في محيط محافظة الإسكندرية.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن المشروع يأتي في اطار حرص الدولة على انشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة، وذلك في ضوء خطة وزارة الاسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير بدراسة مشروع إنشاء القوس الغربي من محور القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية والذي يهدف الى نقل حركة المركبات بمختلف أنواعها من والى مطار برج العرب، الساحل الشمالي وباقي مناطق التنمية ( صناعية – لوجستية – زراعية ” بمدينة برج العرب ومحيطها الى طريق الاسكندرية الصحراوي مباشرة ومنه الى باقي محاور وأقاليم الجمهورية.

كما تم إقرار تنفيذ مشروع القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان في المسافة من صينية الهوارية حتى طريق الاسكندرية الصحراوي بطول 20 كم وعرض 12 حارة بحيث تكون 6 حارات لكل اتجاه والمشروع مدرج له اعتمادات ضمن خطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير.

ورصدت الجهاز تعويضات مبدئية تصل إلى قرابة 140 مليون جنيه، والتي تقع معظمها في منطقة العامرية بالإسكندرية.

ومن المعروف أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط تم إنشاؤه بموجب القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1993، ويعد الجهاز منوط به تعمير وتنمية محافظات شمال الدلتا من الحدود الغربية لمحافظة بورسعيد وحتى الحدود الغربية لمحافظة الإسكندرية ويشمل هذا النطاق محافظات دمياط ، ومحافظة الدقهلية ، ومحافظة كفر الشيخ ، ومحافظة الغربية، محافظة البحيرة ، ومحافظة الإسكندرية.



ومن إنجازات الجهاز الاشراف على انشاء الطريق الساحلي الشمالي الدولي، وروافد الطريق الساحلي الشمالي الدولي، وعدد من موانى الصيد .