تخصيص 2500 فدان بجنوب القنطرة لأبناء الإسماعيلية

نادية سلامناقش اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية -اليوم السبت- تقرير اللجنة المختصة بدراسة موقف أراضى جنوب القنطرة شرق، والوقوف على ما تم إتخاذه من إجراءات بشأن الدراسة الخاصة بالموافقة على تخصيص أراضى للاستصلاح الزراعى لأبناء المحافظة بجنوب القنطرة شرق.وأعلن المحافظ، خلال اجتماع موسع، عن مو

نادية سلام

ناقش اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية -اليوم السبت- تقرير اللجنة المختصة بدراسة موقف أراضى جنوب القنطرة شرق، والوقوف على ما تم إتخاذه من إجراءات بشأن الدراسة الخاصة بالموافقة على تخصيص أراضى للاستصلاح الزراعى لأبناء المحافظة بجنوب القنطرة شرق.

وأعلن المحافظ، خلال اجتماع موسع، عن موافقة القوات المسلحة على تخصيص مساحة 2500 فدان من الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لصالح محافظة الإسماعيلية، بنطاق قرية جلبانة بجنوب القنطرة شرق ليتم طرحها والتعامل عليها وتخصيصها لصالح أبناء الإسماعيلية فقط، وأن تكون الأولوية الأولى لأبناء القنطرة شرق، بعدما تم العرض على رئاسة مجلس الوزراء والتصديق بالموافقة النهائية ضمن الخطة القومية لمشروعات تنمية سيناء ومحور قناة السويس.

وشدد على ضرورة سرعة إنهاء كافة التنسيقات اللازمة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والقوات المسلحة والإسراع بإنهاء إجراءات تسليم الموقع لبدء تنفيذ المشروع.

كان محافظ الإسماعيلية، قد أصدر قرارًا بسرعة الانتهاء من وضع كافة الضوابط والمعايير الخاصة بشروط التخصيص لمساحة إجمالية قدرها 2500 فدان، بجنوب مركز ومدينة القنطرة شرق، والتى تم موافقة القوات المسلحة على تخصيصها من الأراضي التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لصالح أبناء محافظة الإسماعيلية فقط.