تخصيص 2500 فدان بجنوب القنطرة شرق لشباب الإسماعيلية

نادية سلام:أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرارا بسرعة الانتهاء من وضع كافة الضوابط والمعايير الخاصة بشروط التخصيص لمساحة إجمالية قدرها 2500 فدان بجنوب مركز ومدينة القنطرة شرق والتى تم موافقة القوات المسلحة على تخصيصها من الأراضي التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لصالح محافظة

نادية سلام:

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرارا بسرعة الانتهاء من وضع كافة الضوابط والمعايير الخاصة بشروط التخصيص لمساحة إجمالية قدرها 2500 فدان بجنوب مركز ومدينة القنطرة شرق والتى تم موافقة القوات المسلحة على تخصيصها من الأراضي التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لصالح محافظة الإسماعيلية ليتم طرحها والتعامل عليها بنظام الإيجار طويل المدى.

ومن المقرر أن يتم تخصيصها لصالح أبناء الإسماعيلية فقط وأن تكون الأولوية الأولى لأبناء القنطرة شرق، مشيرا إلى أنه تم العرض على رئاسة مجلس الوزراء والتصديق بالموافقة النهائية، وذلك ضمن الخطة القومية ومشروعات تنمية سيناء ومحور قناة السويس، وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.