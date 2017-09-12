تخصيص 225 ألف قنطار قطن إكثار للقابضة للغزل

وزير الزراعة يعتمد آليات تسويق أقطان الإكثار الموسم الحالى ويسمح للقطاع الخاص بشراء 50% منه الصاوى أحمدقال الدكتور عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن لجنة تسويق القطن فى اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى - السبت ا

وزير الزراعة يعتمد آليات تسويق أقطان الإكثار الموسم الحالى

ويسمح للقطاع الخاص بشراء 50% منه

الصاوى أحمد

قال الدكتور عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن لجنة تسويق القطن فى اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى – السبت الماضي – وافقت على تخصيص نصف زهر قطن إكثار لصالح شركات القطاع العام “الشركة القابضة للغزل ” والنصف الآخر لشركات القطاع الخاص 50%.

وبلغ إجمالى المساحات المزروعة من أقطان الإكثار العام الحالى 63 ألف فدان، منها 10 آلاف بالوجه القبلى، والباقى فى الوجه البحرى.

وأكد “عبد العظيم” فى تصريحات خاصة لـ”المـال ” أن إجمالى إنتاج مساحات قطن الإكثار 450 ألف قنطار زهر وبالتالي سيكون حوالي 225 ألف قنطار للمحالج الحكومية ومثلها للخاصة، وتكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن متابعة استلامها حتى استخراج تقاوى القطن من المساحات المزروعة بالمحصول لزراعة 350 ألف فدان الموسم الجديد، وفقا لمستهدف الوزارة وتوفير تقاوى “معتمدة” تحقق زيادة الانتاجية.

وأشار إلى أنه تم استحداث آلية جديدة لتسويق القطن وتشمل توفير مليون كيس لجنى أقطان الإكثار والتجارى لعدم خلطها من خلال لجان متابعة.

وتبلغ أسعار شراء قنطار القطن حاليا الى 2600 جنيه وجه قبلى و3000 وجه بحرى .

وأكد “عبد العظيم”، أن إصلاح منظومة تسويق القطن ستتم من خلال 3 آليات تتضمن إصلاح وتغيير بعض التشريعات التى تضمن نجاح المنظومة مثل تغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية، وتفعيل القرارات الوزارية المرتبطة بحظر نقل القطن بين المحافظات وزراعة الأقطان الأجنبية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمغازل المحلية والاحتياجات الفعلية لشركات التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتبلغ إنتاجية القطن المتوقعة الموسم الحالى مليونا و350 ألف قنطار من مساحة بلغت 220 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان.

وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ”المال ” إن إجمالى المساحات المزروعة بمحصول القطن بلغت 220 ألف فدان، وتستهدف الحكومة زيادتها العام المقبل لـ350 ألفا للنهوض بالمحصول وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأقطان بدلا من استيرادها، مشددا على أهمية تخفيض تكاليف إنتاج القطن المصرى لزيادة عائد الفلاح من زراعته.

وأكد “الشراكى”، أن عملية الجنى اليدوى للقطن، والتى تصل إلى 3 آلاف جنيه للفدان مقابل عمالة الجنى، يرفع إجمالى تكلفة إنتاج الفدان بـ10 آلاف جنيه، مشددا على أن الأسعار الحالية لأقطان الوجه القبلى تصل إلى 2600 جنيه للقنطار، وتتغير وفقا لآليات السوق التى تحكمها قاعدة العرض والطلب، وهو ما يرفع العائد إلى 30 ألف جنيه للفدان.

كانت الحكومة قد أعلنت عن سعر ضمان “استرشادى” بـ2300 جنيه للقنطار القطن وجه بحرى و2100 قبلى لعدم تلاعب التجار والشركات فى الأسعار، على أن تلتزم الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بشراء المحصول حال انخفاض الأسعار العالمية، وعند ارتفاعها فى السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.



وتعقد لجنة تسويق الأقطان اجتماعات الاسبوعية مع افتتاح موسم جنى القطن، بمشاركة المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والمعنية بمحصول القطن، وممثلى الجمعيات التعاونية وشركات الغزل والنسيج الحكومية، وذلك لبحث أوضاع التسويق الحالى للمحصول، واستعدادات الجمعيات التعاونية وبنك التنمية الزراعى لاستقبال أقطان الإكثار من المزارعين.