تخصيص 2142 «ميكروباص» في مبادرة الإحلال

كشفت مبادرة إحلال السيارات أن إجمالى عدد الطلبات التى تم تخصيصها من مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» العاملة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي للعملاء، بلغ نحو 2142 مركبة، منذ بدء إطلاق المبادرة في يناير 2021 وحتى الآن.

وجاءت العلامة الصينية «كينج لونج» فى صدارة ماركات النقل الجماعي الأكثر طلبًا على مركبات «الميكروباص» بإجمالى نحو 1406 وحدات.

وحلت «زميكس» في المرتبة الثانية بنحو 511 ميكروباص، تلتها «جولدن دراجون» في المركز الثالث بإجمالى 212 وحدة، أعقبتها «فوتون» في المركز الرابع بواقع 13 مركبة.

ويذكر أن العلامة الصينية «جولدن دراجون» انضمّت رسميًّا لمبادرة «إحلال السيارات»، في يونيو الماضى.

7.4 ألف سيارة تنتظر موافقة شركات السيارات

وأعلنت مبادرة إحلال السيارات، عن عدد الموافقات التى تنتظرها من قِبل شركات السيارات على تخصيص نحو 7 آلاف و444 مركبة، على أن يتم البتّ بها لصالح العملاء.

وتصدرت «شيري» قائمة أكثر العلامات التجارية في انتظار الموافقات المبدئية على إنتاج وتوريد المركبات للعملاء، بإجمالى نحو 3 آلاف و581 وحدة، موزعة كالتالى: 2390 من طراز «تيجو 3»، و1191 سيارة لـ«أريزو 5».

وحلّت «هيونداي» فى المرتبة الثانية بنحو 2381 سيارة من طراز «أكسنت RB».

وجاءت «BYD» فى المرتبة الثالثة بقائمة ماركات السيارات الأكثر في عدد الموافقات المنتظر البتّ بها من قِبل شركات السيارات المقرَّر توريدها لعملاء مبادرة الإحلال، مسجلة نحو 1482 مركبة.

يشار إلى أن مبادرة الإحلال أعلنت، فى وقت سابق، وقف تلقّي طلبات تنفيذ عمليات الإحلال وشراء سيارات «نيسان» و«لادا» مؤقتًا، لأسباب تتعلق بعدم قدرة الشركات المحلية على الاستمرارية فى عمليات الإنتاج وتوريد الكميات المطلوبة.

تخصيص أكثر من 16 ألف سيارة للعملاء

وكشفت مبادرة إحلال السيارات أن إجمالى الطلبات التى تم تخصيصها من سيارات الركوب «الملاكي» العاملة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي لتصل إلى 16 ألفًا و135 سيارة منذ بدء إطلاق المبادرة في يناير 2021 حتى الآن.

ووفقًا لـ«مبادرة الإحلال»، انتزعت العلامة الصينية «بي واي دي» صدارة ماركات النقل الجماعي الأكثر طلبًا على سيارات الركوب عبر مبادرة الإحلال، بإجمالى نحو 8 آلاف و245 مركبة.

وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بنحو 5 آلاف و503 وحدات، أعقبتها «هيونداي» بواقع 2387 مركبة.