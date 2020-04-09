تخصيص 20% من رواتب قيادات جامعة القاهرة للعمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر

لدعم العبور بالمرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر

أقر مجلس جامعة القاهرة التبرع بـ 20% ، من مرتب رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها، لمدة 3 أشهر ، للعمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر.

يشمل القرار أمين عام الجامعة، وسائر أعضاء مجلس الجامعة، ومجالس شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، ومديري المراكز ونوابهم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن القرار يهدف للمساهمة والتشجيع على التبرع للعمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر على رقم حساب 037037 في جميع البنوك المصرية، لدعم العبور بالمرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم.

ولفت الخشت إلى أن الجامعة بها 27 كلية ومعهدا و 167 مركزًا.

ودعا الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتبرع الاختياري بنفس النسبة أو في حدود استطاعتهم من مرتبات هم.

،كما دعا الطلاب اختياريًا للتبرع من مصروفهم أو من رواتبهم لمن يعمل منهم، لمساعدة العمالة غير المنتظمة والمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

ووجه رسالة شكر وتقدير لكافة الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة وقياداتها والقائد الأعلى للبلاد والأطقم الطبية والتمريض التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.