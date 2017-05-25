تخصيص 20 ألف متر لصالح ABB مصر

عمر سالم

وافقت هيئة التنمية الصناعية على تخصيص 20 ألف متر مربع بمنطقة العاشر من رمضان، لصالح شركة ABB مصر، العاملة فى مجال تصنيع المهمات الكهربائية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع المحولات.

وقال المهندس محمد سالم، مدير المصانع بشركة ABB، إن استثمارات المصنع الجديد تصل إلى 10 ملايين دولار، بما يعادل نحو 180 مليون جنيه، لافتا إلى أن طاقته الإنتاجية تقدر بنحو 10 آلاف محول سنويا، لمواجهة الطلب المتزايد على منتجات الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سالم فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تسعى لزيادة حجم صادراتها خلال الفترة المقبلة؛ لتدبير العملة الأجنبية، إذ تستهدف تصدير نحو %50 من إنتاج المصنع الجديد، على أن يتم توجيه %50 من إنتاجه للسوق المحلية.

وتمتلك الشركة نحو 6 مصانع على مساحة 100 ألف متر مربع لتصنيع محولات الضغط المنخفض والمتوسط والعالى، وأكشاك ولوحات التوزيع، ويعمل بها نحو 2000 عامل.

وقال المهندس ناجى جريجرى، المدير الإقليمى لشركة ABB مصر وشمال ووسط إفريقيا، إن قرار تعويم الجنيه عرض الشركة لخسائر تصل لنحو %50 خلال 2016.

وأوضح أن توفير العملة الأجنبية مازال يواجه صعوبات، مشيرا إلى أن شركته رفعت من أسعار منتجاتها عقب قرار تحرير سعر الصرف، مضيفا أن الشركة تجرى مفاوضات مع وزارة الكهرباء؛ لتعديل قيمة العقود التى فازت بها وتقوم بتنفيذها.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك ورشة لإصلاح المولدات فى منطقة السويس على مساحة 2000 متر مربع، مؤكدا أن الشركة لا تخطط حاليا لإنشاء مصانع أخرى بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خاصة أنها تمتلك مصانع كبيرة فى منطقة العاشر من رمضان.