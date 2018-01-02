تخصيص 20 ألف فدان للإصلاح الزراعي بالمنيا

الشراكي يطالب بدور للمزارعين في تنقية مياه الصرفالصاوي أحمدأكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي التابع لوزارة الزراعة، أنه تمت الموافقة على تخصيص 20 ألف فدان غرب المنيا لصالح جمعية الإصلاح الزراعي لكي تكون المشاركة الأولي من الجمعيات الزراعية في مشروع الـ1.5 مليون فدان.وأكد مجد

الشراكي يطالب بدور للمزارعين في تنقية مياه الصرف

الصاوي أحمد

أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي التابع لوزارة الزراعة، أنه تمت الموافقة على تخصيص 20 ألف فدان غرب المنيا لصالح جمعية الإصلاح الزراعي لكي تكون المشاركة الأولي من الجمعيات الزراعية في مشروع الـ1.5 مليون فدان.

وأكد مجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أن موافقة الحكومة علي تخصيص قطعة أرض في المنيا لصالح الجمعية هو بمثابة استجابة لمطالبهم بأن يكون لهم دور في مشروع الـ1.5 كليون فدان وأن مفهوم التعاونيات الزراعية هو السائد على مستوى العالم ويحقق أفضل العوائد للمزارعين.

جاء ذلك خلال حفل تكريم مزارعي القطن أصحاب أعلى إنتاجية في المحافظات الذي جرى اليوم في وزارة الزراعة بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعية ورؤساء الجمعيات وكل القيادات ذات الصلة وعدد من المزارعين.

وأكد الشراكى أنه سيتم التعاون بين رئيس هيئة الإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي لزراعة هذه المساحة، خلال الفترة المقبلة والتجهيز لها، كما طالب بوجود دور للجمعيات الزراعية في عملية تنقية مياه الري والشرب للاستفادة من هذه المشروعات التي تقام في مصر حاليا.