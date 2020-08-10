تخصيص 18.4 مليار جنيه من حجم الموازنة التخطيطية لـ10 محافظات (جراف)

لتنفيذ مشروعات بنية تحتية و برامج التنمية المحلية للعام المالى 2020-2021 وفقا للموازنة التخطيطية التى اعتمدتها الدولة

ترصد “المال” حجم الموازنة التخطيطة للعام المالى 2020- 2021 لأبرز 10 محافظات وحجم مخصصات دواوين عموم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية المحلية، والتى تبلغ 18.47 مليار جنيه، وتستحوذ محافظة القاهرة على 3.1 مليار جنيه.

وتحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى بنسبة 16.3% ومن خطة العام المالي المقبل 2020/ 2021 من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية بقيمة 3.18 مليار جنيه.

ويخص محافظة الأقصر في خطة العام المالي المقبل 2020/ 2021 نحو 2.8 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية الموجهة ضمن الخطة، حيث تأتي الخدمات التعليمية على رأس القطاعات الموجهة إليها الاستثمارات بنسبة 27% تقريبًا من الإجمالي.

بورسعيد تستحوذ على 942.5 مليون جنيه

ومن خطة العام المالي المقبل 2020/ 2021 تستحوذ محافظة بورسعيد على 942.5 مليون من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

كما تستحوذ محافظة الفيوم على 503 ملايين من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

وتستحوذ محافظة الغربية على 444.3 مليون من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية، كما تصل إلى 281.2 مليون جنيه فى محافظة السويس.

فيما تصل مخصصات محافظة الإسكندرية من خطة العام المالي المقبل 2020/ 2021 إلى 874.2 مليون من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

محافظة القليوبية

وتستحوذ محافظة القليوبية على 519 مليونًا من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية، وتصل إلى 524 مليون جنيه فى محافظة الدقهلية من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

محافظة بني سويف

وتصل إلى 540 مليون جنيه فى محافظة بني سويف من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

25 مشروعًا قوميًّا بقيمة 164 مليار جنيه

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا مؤخرًا حول المشروعات القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2021/20، بعدد 25 مشروعًا قوميًّا مُدرجًا لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات؛ بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشتى الاتجاهات.

وأوضحت السعيد أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم، ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًّا مُدرجًا لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط المشروعات القومية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021، ومن بينها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، وباعتمادات قدرها 21 مليار جنيه، ومشروع تنمية محور قناة السويس، باعتمادات 19.9 مليار جنيه.

مشروعات السكة الحديد

إلى جانب مشروع شبكة الطرق القومية، واعتمادات قدرها 4 مليارات جنيه، مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية باعتمادات قدرها 13.9مليار جنيه، مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق باعتمادات 12.3مليار جنيه، إلى جانب مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية باعتمادات 11.7مليار جنيه، علاوة على مشروع تطوير المناطق العشوائية باعتمادات قدرها 10 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعي أوضح التقرير أن الهدف من المشروع إتاحة وحدات سكنية تناسب كل مستويات الدخل وتوفير حياة ملائمة للمواطنين، لافتًا إلى أن عدد المحافظات المستفيدة من هذا المشروع (26) محافظة، وأنه مستهدف إنشاء حوالي 220 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال عام 20/21.

محور تنمية قناة السويس

وحول مشروع تنمية محور قناة السويس أوضح التقرير أن الدولة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزًا عالميًّا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، مشيرًا إلى أنه مستهدف خلال عام 20/21 أن تصل قيمة ناتج قناة السويس بالأسعار الجارية إلى 18,8 مليار جنيه.

شبكة الطرق القومية

ولفت التقرير إلى أن مشروع شبكة الطرق القومية يهدف إلى إنشاء طرق جديدة وتطوير طرق قائمة للحد من الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا استفادة 25 محافظة من المشروع، وأن طول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالي 1400 كم.