تخصيص 15 موقعا بمشروع «شارع شباب الشروق» لتوفير فرص عمل

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 15 موقعا من الأماكن الشاغرة بمشروع “شارع شباب الشروق”، لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المدينة

وسط جو من الفرحة والسرور، وبمشاركة المتقدمين، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وبحضور سيد جلال، رئيس مجلس الأمناء، والعميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير المدينة، ومسئولى الجهاز.

وأوضح سعد، أنه تم طرح الأماكن لتقديم أنشطة مختلفة، ومنها: المأكولات، والمشروبات، وملابس، وإكسسوارات، وغير ذلك، حيث بلغ عدد المتقدمين 320 متقدما.

تفاصيل القرعة

وقامت اللجنة المشكلة بأعضاء من الجهاز بفرز الطلبات، وفحص المستندات طبقاً للاشتراطات والضوابط المعلن عنها مسبقاً في 21/9/2023، ومنها على سبيل المثال، أن يكون المتقدم من المقيمين بالمدينة، وألا يكون من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.

واشارت إلى أنه عدد من انطبقت عليهم الشروط بلغ 280 متقدما، وتم اختيار 15 متقدما أساسيا، إضافة إلى نفس العدد احتياطيا، حيث إنه فى حالة عدم التزام المتقدم الأساسى بالتشغيل خلال شهر من تاريخ القرعة، يتم تسليم الموقع للاحتياطى.

توسع في الأنشطة

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه تم التوسع فى الأنشطة الأخرى بجانب أنشطة الأطعمة والمشروبات، بهدف تحقيق وسائل الجذب والترويج للمشروع، وتحقيقاً لرغبات المواطنين فى إتاحة الأنشطة الخدمية المختلفة بالمشروع.