تخصيص 14 فرعًا لـ«المركز المصري الألماني» للحد من الهجرة غير الشرعية

أكد مساعد وزيرة الهجرة على حرص الوزارة على تقديم خدمات المركز للشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وخصصت فروعًا للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في 14 محافظة، لتقديم التدريبات وتأهيل الشباب في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة وأساسيات اللحام والكهرباء ولغة الآلة والتأهيل الوظيفي وأساسيات البيع وغيرها.

جاء ذلك في كلمة الدكتور صابر سليمان؛ مساعد وزيرة الهجرة، ترحيبًا بالوفد الهولندي رفيع المستوى، مؤكدًا على أن وزارة الهجرة منفتحة على جميع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الشباب.

وأضاف أن الوزارة حريصة على على تحقيق مخرجات واقعية وتعاون مثمر، لتحقيق الاستفادة المتبادلة للشباب المصري والأسواق الأوروبية، على حد سواء، بتوفير شباب لديه المهارة والثقافة بالمجتمع الذي سيهاجر إليه للعمل.

واستعرض سليمان تجربة المركز والخدمات المقدمة للشباب من التأهيل والتدريب، منذ إطلاقه في نوفمبر 2020، وبداية أعماله في فبراير 2021، لدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لها.

وبيّن أن وزارة الهجرة حريصة على إتاحة الفرصة للشباب وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، عبر عقد الدورات التدريبية للشباب في المركز في مختلف المجالات، بالحضور المباشر أو التدريب عن بعد، أو المساعدة في إتاحة الفرصة للهجرة الآمنة للشباب إلى ألمانيا في الوقت الحالي، بجانب دراسة التوسع المستقبلي وإطلاق شراكات مع عدد من الدول الأوروبية الجاذبة للأيدي العاملة، لفتح الأسواق للشباب المصري.

وأشار مساعد وزيرة الهجرة إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشراكات، وخدمة الشباب بإتاحة فرص العمل للشباب المتميز والقادر على التأقلم مع مختلف الثقافات، كما رحب بتعزيز سبل التعاون وتعظيم الاستفادة منه في المرحلة المقبلة، والتوسع في أنشطة المركز في مختلف المحافظات، تحقيقًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل اللائق وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

وتوجه بيتر موليما؛ السفير الهولندي بالقاهرة، بخالص الشكر إلى وزارة الهجرة وإلى كل القائمين على المركز المصري الألماني على الاستضافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على الحاجة إلى التعاون المشترك من أجل إقامة نماذج مماثلة المركز، وتنظيم انتقال العمالة من مصر إلى هولندا.