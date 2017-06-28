تخصيص 118 فداناً بالسويس قبلة الحياة لمشروع ترسانة الأدبية

نادية صابر وأمانى العزازى

تبدأ خلال الأيام المقبلة إجراءات تنفيذ المشروع القومى للترسانة الأدبية البحرية، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، مايو الماضى، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة، بمساحة 118 فدانًا، بمنطقة رأس الأدبيه بالسويس لتنفيذ المشروع.

قال مصدر، إن جهاز الصناعات والخدمات البحرية يتولى تنفيذ مشروع الترسانة، موضحا أن دراسات الجدوى للمشروع بلغت 40 مليار جنيه.

فيما نص قرار الرئيس على أن يقوم الجهاز بتأسيس شركة مساهمة مصرية مع هيئة قناة السويس، لتتولى تنفيذ المشروع، على أن تكون حصة الجهاز فى رأسمالها ما يعادل قيمة الأراضى المملوكة للقوات المسلحة بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة قناة السويس.

وأوضح المصدر أن الباب ما زال مفتوحاً لاستقبال عروضًا للشراكة مع الجهاز فى تنفيذ المشروع، متوقعا أن يدفع القرار بتعديل إحداثات الأرض المخصصة لمشروع ترسانة الأدبية، إلى المنطقة الجنوبية، لاتخاذ خطوات فعلية لتسويق المشروع، الذى يتطلب خبرة فى مجال بناء السفن وتسويقها.

فيما كشف المصدر عن أن ارتفاع تكاليف بناء مشروع ترسانة الأدبية الجديد تسبب فى إحجام شركات عالمية عن الشراكة مع الهيئة، كان أخرها شركة ميتسوبيشى اليابانية، التى انسحبت من المشروع، مكتفية بعرض لتدريب الكوادر البشرية والمساعدة الفنية فقط .

و أرجع التأخير فى تنفيذ المشروع إلى الاختيار الخاطئ لشركة لدار الهندسة لموقع المشروع، الذى ثبت عدم صلاحتيه فنياً، نظراً لاحتياجه لعمليات تكريك ضخمة، ومكلفة لضحالة المياه بالمنطقة، ما تعدل بصدور القرار بتخصيص 118 فدانًا لإقامة المشروع .

فيما أكد أحمد البربرى، مدير التصميمات بترسانة بورسعيد، أن قرار الرئيس، بتعديل إحداثات ترسانة الأدبية يعد الخطوة الأولى فى ملف المشروع الذى يحتاج إلى خطة تسويقية جيدة، فى ظل المنافسة الشرسة مع الترسانات العالمية.

وقال البربرى، إن كوريا، واليابان، والصين، تستحوذ على %85 من صناعة السفن فى العالم، بينما تتميز سنغافورة، وفيتنام، ودبى، بأعمال الصيانة، بجانب امتلاك السعودية، وعمان، ترسانات إصلاح سفن، مشيرًا إلى أن مصر ليست أقل شأنًا من تلك الدول.

ويرى أحمد الشامى، خبير النقل البحرى، أن مشروع ترسانة الأدبية يتطلب طرحًا عالميا بين دول شرق آسيا، وأوروبا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، يتحمل فيها الطرف الأجنبى أعمال البنية التحتية، والمعدات، والمنشآت، طبقا لدراسة الجدوى، بجانب حق الإدارة، وتكون حصة مصر متمثلة فى رأسمال المشروع الذى يشمل قيمة الأرض والترخيص.

ويشير الشامى إلى أن عدم وجود إستراتيجية واضحة للحكومة، داعمة وجاذبة لصناعة وبناء وإصلاح السفن، بجانب عدم إعفاء المعدات، وقطع الغيار من الرسوم والجمارك، وراء تراجع مساهمات النقل البحرى فى إيرادات الدولة بشكل فعال.

فيما أكد محمد رفعت، خبير النقل البحرى، أن رأس الأدبية القطعة الوحيدة الصالحة لإنشاء ترسانة عالمية، ومساحتها 5 ملايين م، تتميز بموقعها المتميز على مدخل قناة السويس، ولديها ظهير صحراوى، يبلغ 230 مليون م، وهى المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، ما يعظم الاستفادة منها، بإمكانية توطين صناعات مغذية لبناء السفن، موضحًا أنه جار التسويق لتلك الترسانة عالميا.