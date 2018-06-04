تخصيص وحدة صناعية لشركة أطلس فارمز للاستثمار بالسادات

رجب عزالدين:أعلنت شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى عن الانتهاء من تخصيص وحدة صناعية لشركة أطلس فارمز للاستثمار الزراعى "التابعة" بمدينة السادات.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن تلك الوحدة تم تخصيصها بجمع المصانع بمدينة السادات ومن المقرر استلامها خلال العام الجارى.وأضافت الش

رجب عزالدين:

أعلنت شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى عن الانتهاء من تخصيص وحدة صناعية لشركة أطلس فارمز للاستثمار الزراعى “التابعة” بمدينة السادات.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن تلك الوحدة تم تخصيصها بجمع المصانع بمدينة السادات ومن المقرر استلامها خلال العام الجارى.

وأضافت الشركة إنها ستقوم باقامة مشروع تبريد وحفظ وتعبئة المواد الغذائية لتكون هذه الوحدة تكاملية مع الوحدة السابق تخصيصها لشركة أطلس للصناعات الغذائية “التابعة”.

ويبلغ رأسمال “أطلس” 59.2 مليون جنيه موزعًا على 8.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.