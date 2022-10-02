تخصيص ندوة عن تغير المناخ بمئوية الغرفة التجارية في الإسكندرية

قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية إن هناك حلقة نقاشية مخصصة عن دور القطاع الخاص فى البحر المتوسط فى تغير المناخ مصر ضمن فاعليات الأحتفالات بمئوية الغرفة التجارية بالإسكندرية .

وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية منذ قليل للإعلان عن تفاصيل الاحتفالية المقرر إقامتها هذا الشهر بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها أن الإسكندرية تفكر فى تغير المناخ كونها أحد المدن المعرضة للغرق .

وقال الوكيل: “نريد أن نؤكد على أن مصر على أبواب إصلاحات جديدة ، و مناخ جديد”.

وكشف الوكيل أن الغرفة لم تتوقف عن إرسال مقترحاتها إلى المجموعات الاقتصادية ورئيس البنك المركزى و مجلس الوزراء طيلة الفترة الماضية .

بدوره أكد أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية على أن هناك مبادئ تهتم بها الغرفة مثل أحترام التاجر وأحترام مصالحة

وأضاف صقر أن الغرفة كانت تتنبى مشاركة الشباب ومشاركة المرأة.