تخصيص مليار جنيه دفعة أولى للصندوق السيادى

أحمد عاشور ومدحت إسماعيل خصصت الحكومة مليار جنيه خلال العام الجارى، كدفعة أولى لصندوق مصر السيادى الجديد، الذى وافق مجلس الوزراء على تأسيسه برأسمال 200 مليار جنيه، برأسمال مدفوع 5 مليارات، حسب ما كشفت عنه هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.وتوقعت الوزيرة

أحمد عاشور ومدحت إسماعيل



خصصت الحكومة مليار جنيه خلال العام الجارى، كدفعة أولى لصندوق مصر السيادى الجديد، الذى وافق مجلس الوزراء على تأسيسه برأسمال 200 مليار جنيه، برأسمال مدفوع 5 مليارات، حسب ما كشفت عنه هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وتوقعت الوزيرة أن يبدأ الصندوق الجديد أعماله خلال 6 أشهر لحين الانتهاء من إقرار التشريع المنظم له، من مجلس النواب، مضيفة أن الصندوق سيضم الأصول الحكومية غير المستغلة.

جاء ذلك ردا على تساؤلات الصحفيين أمس، على هامش مشاركة الوزيرة، فى مؤتمر المسئولية المجتمعية للشركات والمنتدب السنوى الثانى للشراكات الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية.

وأضافت الوزيرة أن الصندوق السيادى، سيكون مملوك للدولة بنسبة %100 بينما سيتم الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى من خلال إنشاء صناديق فرعية.

وأعلنت – فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء منذ أيام – أن الصندوق الجديد سيساهم في التنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية، والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية .

وقالت إنه سعيًا إلى الوصول للتوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة، تم اقتراح عدة لجان بالصندوق، أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، على غرار الصناديق السيادية الأخرى التى تمت دراستها، فيما تم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسى للصندوق.

فى سياق متصل، قالت الوزيرة، إنه من المقرر تخصيص مابين 3 و4 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل (2018 /2019) لترفيق المناطق الصناعية، مضيفة أن الوزارة تعول على التوسع فى الصناعات التحويلية كمحور رئيسى فى النحو الاقتصادى والمستهدف أن يصل معدل نموالقاطع إلى %6 العام المقبل.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، تستهدف الحكومة 942 مليار جنيه استثمارات كلية، و%5.8 معدلات نمو، ترتفع إلى %8 بحلول 2021 /2022.