«تخزين وليس ملء»… عضو لجنة مفاوضات سد النهضة : مياه النيل لا تزال تتحرك وتندفع

أوضح الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض بخصوص سد النهضة ، أن إثيوبيا لم تبدأ ملء سد النهضة بعد وإنما شرعت في تخزين كمية مبدئية من المياه ، ما عمل على تراجع منسوب نهر النيل والكميات الواردة إلى السودان بشكل أدى لخروج عدد من محطات مياه الشرب عن العمل ، مشيرا لى أن إثيوبيا أغلقت نفقين من 4 أنفاق أسفل سد النهضة.

وقال الظواهري في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر : خرج اول امس 90 مليون متر مكعب من المياه وربما يكون احد الاسباب اللي ادت الى توقف محطات مياه للشرب في السودان عن الخدمة والسودان اخدت تصرف سريع باطلاق مياه من خلف سدودها.

وأكد أن مياه النيل القادمة من إثيوبيا لازالت تتحرك وتندفع وعاود منسوب المياه للارتفاع مرة أخرى حاليا ليصل إلى نحو 60 متر وربما ترتفع عن ذلك ، وتابع : كل ده لا يعني أن اثيوبيا بدأت ملء وانما هناك تخزين وتصرفات طبيعية.. مازلت المياه تتحرك وتندفع.

وأضاف : اثيوبيا لم تبدأ الملء حتى الآن .. هي خاطبت الداخل فقط انها بدأت الملء والتخزين ثم خاطبت الخارج بأنها لم تبدأ الملء .. هي بتخزن خلف السد وسيتضح قريبا إن كانت اثيوبيا تمنع المياه .. هناك تخزين ولم تبدأ الملء بشكل رسمي .. القضية بالنسبة لنا كمصر ليس مسألة تخزين المياه.. المشكلة لو اثيوبيا تعلن الملء بشكل منفرد..مانقدرش نقول اثيوبيا بدأت ملء خزان السد.

ولفت إلى أن المياه الموجودة لدى مصر في بحيرة ناصر تستطيع أن تتعامل مع اي عجز محتمل في كميات الواردة من نهر النيل، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في حال قامت إثيوبيا بملء السد بواقع 74 مليار متر مكعب خلال فترة الجفاف.

وقال الظواهري: إثيوبيا هتملا 74 مليار .. خلال هذه الفترة هذه المياه كان المفروض تصل لمصر والسودان وهو معناه ان الوارد لمصر والسودان سيقل بنفس المقدار.. ده أول جزء يؤدي لتأثر كميات المياه التي تصل إلى مصر .. بحيرة ناصر وهي ممتلئة تستطيع أن تتعامل مع العجز .. ولكن هذا سيؤدي لتناقص المخزون الاستراتيجي المصري الموجودة في بحيرة ناصر.

وتابع : في حالة التصرفات المتوسطة أو أعلى من المتوسط سيمكن التعامل مع الأمر .. قضيتنا كفنيين هي التخزيين والملء خلال فترات الجفاف ما يؤدي إلى عجز سريع في المياه ببحيرة ناصر..بالنسبة للتشغيل .. إحنا عاملين حساباتنا لـ 100 عام قادمة .. ستأتي فترات جفاف وجفاف شديد .. في هذه الحالة لابد من تعامل السد العالي وسد النهضة مع بعض حتى لا يحدث ضرر في مصر.

ولفت إلى ان اثيوبيا تحاول تحميل المفاوضات دائما بأبعاد سياسية وأمور غير مرتبطة بمسألة ملء وتشغيل سد النهضة ، مثل الحديث عن مشروعات مستقبلية ومحاولة تحديد حصص من المياه لكل دول وهو ما يؤدي دائما لفشل التفاوض.

ومن المقرر أن تعقد الثلاثاء قمة إفريقية مصغرة تحت رعاية مكتب الاتحاد الافريقي الذي تترأسه دولة جنوب أفريقيا لاستكمال مفاوضات سد الهضة. السودان : خروج محطات المياه عن العمل بالخرطوم يعود لأسباب ليس من أهمها «سد النهضة»

أعلن السودان أن خروج محطات المياه عن العمل بالخرطوم يعود لأسباب ليس من أهمها «سد النهضة»

وقال مصدر مسؤول بوزارة الرى السودانية لوكالة السودان للأنباء إن خروج بعض محطات المياه فى الخرطوم من الخدمة مؤقتاً يعود لعوامل عديدة ليس أهمها تأثير سد النهضة .

وأضاف المصدر أن مناسيب النيلين الأزرق والأبيض والنيل الرئيسى خلال شهر يوليو الجارى أعلى منها فى يونيو الماضى التى لم تواجه محطات المياه خلالها أية مصاعب.

و دعا المصدر الإدارات المختصة فى وزارة الرى والموارد المائية وهيئة مياه ولاية الخرطوم لتحسين تبادل المعلومات وإحكام التنسيق فيما بينها بما يضمن أفضل أوضاع التشغيل لمحطات مياه الشرب فى المستقبل .

وقبل أيام أكدت وزارة الري السودانية، تراجع منسوب النيل الأزرق بمعدل 90 مليون متر مكعب؛ ما يشير إلى غلق بوابات سد النهضة، بالتزامن مع إعلان إثيوبيا اليوم البدء فعليا في عمليات الملء الأولى للسد.

إثيوبيا تنفى بدء ملء خزان سد النهضة

قبل أن ينفي وزير الخارجية الإثيوبى جيدو أندارجاشيو، الاثنين ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام حول بدء ملء خزان سد النهضة منذ الأربعاء الماضى 8 يوليو.

وكانت وسائل إعلام إثيوبية، قد زعمت اليوم، بدء تعبئة خزان سد النهضة فعليا يوم 8 يوليو الحالى.

وكان موقع المال نشر أمس الأحد أنه تواصلت لليوم العاشر على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى و بحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.