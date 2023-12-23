تخريج 3 دورات تدريبية من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث بأكاديمية الشرطة (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي، الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار، مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بإجمالي 64 متدربًا ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث، يمثلون 23 دولة إفريقية، و5 دول كومنولث خلال الفترة من 28/10/2023م وحتى 21/12/2023م .

ونقل لهم رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمة ألقاها، اهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

وفي إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، أكد الأمين العام للوكالة، أنها تعمل بصورة مكثفة بمجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية، يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

وأعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم بمجال العمل الأمني، وفي نهاية الاحتفال كرموا أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.