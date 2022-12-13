تخريج 12 شركة ناشئة ضمن دفعة «حاضنة ابني» الثانية بمجمع برج العرب الإبداعي

نظمت “اتصال” احتفالية لتخريج الدفعة الثانية من حاضنة “إبني” في مجمع برج العرب الإبداعي والذي ضم 12 شركة ناشئة في عدة مجالات أبرزها العلاج عن بعد ، الروبوتات ، الزراعة ، الصحة النفسية.. وقدمت أول Standup-Tech للشركات الناشئة استطاعت فيه نقل الخبرات والمعارف لرواد الأعمال المشاركين في هذا الحدث.

وأعرب حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة اتصال عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه الشركات المحتضنة داخل مجمع برج العرب الإبداعي والذي يمثل شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي، والخاص، والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني ، مشيرا إلى أن اتصال مستمرة في تحقيق النجاحات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لهذه الشركات.

وأضاف أن مجمع برج العرب الإبداعي لم يقتصر دوره فقط على توفير الدعم المالي للشركات الناشئة بل قدم لهم حزمة أخرى من الخدمات أبرزها التدريب والاستشارات والتسويق والاستشارات القانونية .

وضمت قائمة الشركات الاثنى عشر التي تم تخريجها : DignoTech ، AMica ، Astor Lab ، Cad Rides، Continuity ، Helfex robotics ، Akoub ، Neuroal Trowix ، Insala ، Vortex Academy .

ووصف الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدور البناء الذي تقوم به الأكاديمية بالتعاون مع اتصال بأنه دور مؤسسي بدأ منذ قرابة 6 سنوات بدعوة من جمعية اتصال للأكاديمية للانضمام لمجمع برج العرب الإبداعي، مشيرا إلى أن الأكاديمية تعتبر أكبر ممول لمشروعات تخرج الطلبة والتي بلغت العام الماضي 17 مليون جنيه لـ 300 مشروع .

وتابع: إن مشاركتنا في احتضان هذه الشركات لم تقتصر على مشروعات تكنولوجيا المعلومات فقط بل كل المشروعات في مجالات كثيرة حيث باتت التكنولوجيا هي القاسم المشترك في كل مجالات الحياة ، ومن منطلق اهتمام الأكاديمية بدعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال فإن الأكاديمية قد اطلقت حاضنات تكنولوجية في سوهاج والأقصر وأسوان والمنصورة ودمياط وبدأنا مع اتصال في القاهرة وبرج العرب .

وأوضح أن الأكاديمية قد اتخذت قرارا بالاستثمار في 5 شركات ناشئة تعمل في مجالات الأسمدة الحيوية والمدفوعات الرقمية والقطاعات الطبية .

ومن جانبه، أوضح المهندس طارق صلاح مدير مبادرة مجمعات الإبداع بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال Tiec التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” أن ايتيدا قد قامت منذ سنوات بدعم مجمع برج العرب للإبداع التكنولوجي بقيمة 25 مليون جنيه إيمانًا منها بدورها تجاه الأفكار الشابة ورواد الأعمال خاصة المشروعات التي تقوم بخلق حلول لمشاكل مجتمعية قائمة، وبالتعاون مع الشركات المختلفة نجحنا في تقديم كل سبل الدعم الكافي لهذه الشركات .

وأشار صلاح إلى أن دور المركز يتمثل في توفير التمويل وتوفير الوقت على الشركات وذلك بهدف زيادة معدلات بقاءها في عالم الأعمال والاستمرار في تقديم منتج/خدمة للسوق حيث تهتم ايتيدا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتأهيل الكوادر الشابة ونشر ثقافة الأعمال، حيث تحرص “ايتيدا” منذ إنشاءها على احتضان وتمويل الأفكار التكنولوجية المبتكرة للشباب لتحويلها إلى مشروعات تجارية ناجحة.