تخريج 10 دفعات في الكليات العسكرية.. عناوين صحف اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة اليوم السبت 22 يوليو.أخبار مصر* الرئيس يشهد تخريج 10 دفعات جديدة في الكليات العسكرية.* خبراء الأمن: مصر مستهدفة لموقفها من الدول الداعمة للإرهاب.* السيسي يفتتح المؤتمر الوطني الرابع للشباب بعد غد.* التشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجر

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تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة اليوم السبت 22 يوليو.