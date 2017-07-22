تخريج 10 دفعات في الكليات العسكرية.. عناوين صحف اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة اليوم السبت 22 يوليو.
أخبار مصر * الرئيس يشهد تخريج 10 دفعات جديدة في الكليات العسكرية. * خبراء الأمن: مصر مستهدفة لموقفها من الدول الداعمة للإرهاب. * السيسي يفتتح المؤتمر الوطني الرابع للشباب بعد غد. * التشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل. * شومان في حفل تكريم الوافدات: الأزهر ليس لديه أجندات ولا يتدخل في شئون الدول. * مدبولي: 12 أغسطس الحجز للإعلان التاسع للإسكان الإجتماعي. الأهرام * الرئيس يشهد تخريج 10 دفعات جديدة في الكليات العسكرية. * “محمد نجيب” بمدينة الحمام و”براني” بالمنطقة الغربية.. مصر تدشن أضخم قاعدة عسكرية برية في الشرق الأوسط وإفريقيا. * السفير العراقي لـ”الأهرام”: زيارة شكري لبغداد ناجحة بكل المقاييس.. واللجنة العليا المشتركة 10 أغسطس. * خبراء الأمن: مصر مستهدفة لموقفها من الدول الداعمة للإرهاب. * بعد استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.. مقتل إرهابيين من حركة “حسم” في إشتباك مع الشرطة بالفيوم. * يعيشون على أمل تحسين الدرجات.. “مظاليم الثانوية العامة” يفتحون النار على “البوكليت”. * رغم زيادتها من 28 إلى 57%.. نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية لاتتناسب مع مكانة الأزهر. * “الوزراء” وافق عليها منذ عام.. وكالة الفضاء المصرية “مع وقف التنفيذ” والكرة في ملعب البرلمان. * الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في ندوة “الأهرام”: 3.6 مليار جنيه خسائر الحديد والصلب والغزل والنسيج في عام. * وزير التموين لـ”الأهرام”: حل جميع مشكلات المواطنين مع بطاقات التموين. * التموين: شراء 61 ألف طن زيت طعام. * مليارا جنيه استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي. * لتأخيرها في التنفيذ.. “الري” تهدد الشركات بسحب مشروعات الإستصلاح في شمال سيناء. * منتجو الملابس يطالبون بخطة لتطوير القطن وتحسين جودته. * أحمد جعفر لـ”الأهرام”: “ندمان” على تجربتي مع الزمالك.. “إيناسيو” ذبحني بسكين بارد.. ورئيس النادي هو “المتحكم” في تحديد أسماء الراحلين عن الفريق. * رحيل شيكابالا يثير غضب الجماهير.. وتقرير البرتغالي يكشف المسكوت عنه. أخبار اليوم * التشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل. * “حقوق الإنسان” تطلب مناقشة العدالة الانتقالية. * نجاح باهر لمعرض “أخبار اليوم التعليمي” بأرض المعارض. * وزير التعليم العالي: نتعاون مع “مؤسسة أخبار اليوم” لمزيد من المعارض الناجحة بالداخل والخارج. * مع بدء تنسيقهم السبت القادم.. قواعد محددة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية بالجامعات. * د. سحر نصر تجتمع بمستثمرين رومانيين.. وزيارة مع الفريق مميش لجذب استثمارت سنغافورية. * اللجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة المهندس شريف إسماعيل الخميس. * المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: 500 مصنع جديد كل عام ووفرنا 8 مليارات دولار في 180 يومًا. * رواد النيل: البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. * “الأهلي المصري” يوقع بروتوكولي تعاون مع وزارتي التعليم والتخطيط بقيمة 500 مليون جنيه. * خمسة بنوك تمول أكبر صفقة لدعم شبكة الكهرباء بقيمة 37.4 مليار جنيه. * البنوك العامة توفر 750 مليون ريال سعودي لتغطية نفقات الحج السياحي. * رئيس المقاولون العرب: بدء إنشاء كورنيش العلمين.. والانتهاء من طريق ساحلي بديل. الجمهورية * شومان في حفل تكريم الوافدات: الأزهر ليس لديه أجندات ولا يتدخل في شئون الدول. * “الصحة” وجدت الحل بمعهد ناصر بتكلفة 300 مليون جنيه.. تحويل المبنى “المهمل” لـ”مستشفى طوارئ”. * 3.4 مليار جنيه استثمارات في 15 مشروعًا صناعيًا جديدًا. * وزير الاتصالات يعرض مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل على مؤتمر الشباب بالإسكندرية: تدريب 16 ألفًا وخلق جيل واعد من المبدعين والمبتكرين. * مدبولي: 12 أغسطس الحجز للإعلان التاسع للإسكان الإجتماعي. * مدبولي: وداعًا للعشوائيات الخطرة خلال عام.. 50 مشروعًا باستثمارات 6 مليارات جنيه توفر المسكن اللائق للأهالي. * بدء تنفيذ ميناءي شلاتين وأبورماد بتكلفة 270 مليون جنيه. * المجمعات توفر احتياجات التموين بزيادة الـ 50 جنيهًا.. الزمر: 9 شهور مخزون السكر و6 للزيت ورصيد كبير من اللحوم والدواجن. * بحضور جماهيري.. حفل أسطوري ينتظر إنطلاق البطولة العربية للكرة.. اليوم.. الأهلي في اختبار قوي أمام الفيصلي الأردني.. والوحدة الإماراتي يواجه نصر حسين داي الجزائري.
* السيسي يفتتح المؤتمر الوطني الرابع للشباب بعد غد.
* الرئيس يشهد تخريج 10 دفعات جديدة في الكليات العسكرية.
* خبراء الأمن: مصر مستهدفة لموقفها من الدول الداعمة للإرهاب.
* السيسي يفتتح المؤتمر الوطني الرابع للشباب بعد غد.
* التشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل.
* شومان في حفل تكريم الوافدات: الأزهر ليس لديه أجندات ولا يتدخل في شئون الدول.
* مدبولي: 12 أغسطس الحجز للإعلان التاسع للإسكان الإجتماعي.
الأهرام
* الرئيس يشهد تخريج 10 دفعات جديدة في الكليات العسكرية.
* “محمد نجيب” بمدينة الحمام و”براني” بالمنطقة الغربية.. مصر تدشن أضخم قاعدة عسكرية برية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
* السفير العراقي لـ”الأهرام”: زيارة شكري لبغداد ناجحة بكل المقاييس.. واللجنة العليا المشتركة 10 أغسطس.
* خبراء الأمن: مصر مستهدفة لموقفها من الدول الداعمة للإرهاب.
* بعد استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.. مقتل إرهابيين من حركة “حسم” في إشتباك مع الشرطة بالفيوم.
* يعيشون على أمل تحسين الدرجات.. “مظاليم الثانوية العامة” يفتحون النار على “البوكليت”.
* رغم زيادتها من 28 إلى 57%.. نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية لاتتناسب مع مكانة الأزهر.
* “الوزراء” وافق عليها منذ عام.. وكالة الفضاء المصرية “مع وقف التنفيذ” والكرة في ملعب البرلمان.
* الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في ندوة “الأهرام”: 3.6 مليار جنيه خسائر الحديد والصلب والغزل والنسيج في عام.
* وزير التموين لـ”الأهرام”: حل جميع مشكلات المواطنين مع بطاقات التموين.
* التموين: شراء 61 ألف طن زيت طعام.
* مليارا جنيه استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي.
* لتأخيرها في التنفيذ.. “الري” تهدد الشركات بسحب مشروعات الإستصلاح في شمال سيناء.
* منتجو الملابس يطالبون بخطة لتطوير القطن وتحسين جودته.
* أحمد جعفر لـ”الأهرام”: “ندمان” على تجربتي مع الزمالك.. “إيناسيو” ذبحني بسكين بارد.. ورئيس النادي هو “المتحكم” في تحديد أسماء الراحلين عن الفريق.
* رحيل شيكابالا يثير غضب الجماهير.. وتقرير البرتغالي يكشف المسكوت عنه.
أخبار اليوم
* التشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل.
* “حقوق الإنسان” تطلب مناقشة العدالة الانتقالية.
* نجاح باهر لمعرض “أخبار اليوم التعليمي” بأرض المعارض.
* وزير التعليم العالي: نتعاون مع “مؤسسة أخبار اليوم” لمزيد من المعارض الناجحة بالداخل والخارج.
* مع بدء تنسيقهم السبت القادم.. قواعد محددة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية بالجامعات.
* د. سحر نصر تجتمع بمستثمرين رومانيين.. وزيارة مع الفريق مميش لجذب استثمارت سنغافورية.
* اللجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة المهندس شريف إسماعيل الخميس.
* المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: 500 مصنع جديد كل عام ووفرنا 8 مليارات دولار في 180 يومًا.
* رواد النيل: البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* “الأهلي المصري” يوقع بروتوكولي تعاون مع وزارتي التعليم والتخطيط بقيمة 500 مليون جنيه.
* خمسة بنوك تمول أكبر صفقة لدعم شبكة الكهرباء بقيمة 37.4 مليار جنيه.
* البنوك العامة توفر 750 مليون ريال سعودي لتغطية نفقات الحج السياحي.
* رئيس المقاولون العرب: بدء إنشاء كورنيش العلمين.. والانتهاء من طريق ساحلي بديل.
الجمهورية
* شومان في حفل تكريم الوافدات: الأزهر ليس لديه أجندات ولا يتدخل في شئون الدول.
* “الصحة” وجدت الحل بمعهد ناصر بتكلفة 300 مليون جنيه.. تحويل المبنى “المهمل” لـ”مستشفى طوارئ”.
* 3.4 مليار جنيه استثمارات في 15 مشروعًا صناعيًا جديدًا.
* وزير الاتصالات يعرض مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل على مؤتمر الشباب بالإسكندرية: تدريب 16 ألفًا وخلق جيل واعد من المبدعين والمبتكرين.
* مدبولي: 12 أغسطس الحجز للإعلان التاسع للإسكان الإجتماعي.
* مدبولي: وداعًا للعشوائيات الخطرة خلال عام.. 50 مشروعًا باستثمارات 6 مليارات جنيه توفر المسكن اللائق للأهالي.
* بدء تنفيذ ميناءي شلاتين وأبورماد بتكلفة 270 مليون جنيه.
* المجمعات توفر احتياجات التموين بزيادة الـ 50 جنيهًا.. الزمر: 9 شهور مخزون السكر و6 للزيت ورصيد كبير من اللحوم والدواجن.
* بحضور جماهيري.. حفل أسطوري ينتظر إنطلاق البطولة العربية للكرة.. اليوم.. الأهلي في اختبار قوي أمام الفيصلي الأردني.. والوحدة الإماراتي يواجه نصر حسين داي الجزائري.