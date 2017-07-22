سيـــاســة

تخريج 10 دفعات في الكليات العسكرية.. عناوين صحف اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة اليوم السبت 22 يوليو.أخبار مصر* الرئيس يشهد تخريج 10 دفعات جديدة في الكليات العسكرية.* خبراء الأمن: مصر مستهدفة لموقفها من الدول الداعمة للإرهاب.* السيسي يفتتح المؤتمر الوطني الرابع للشباب بعد غد.* التشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجر
8:25 ص, السبت, 22 يوليو 17 8:25 ص, السبت, 22 يوليو 17

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متابعات:

تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة اليوم السبت 22 يوليو.

أخبار مصر

* الرئيس يشهد تخريج 10 دفعات جديدة في الكليات العسكرية.

* خبراء الأمن: مصر مستهدفة لموقفها من الدول الداعمة للإرهاب.

* السيسي يفتتح المؤتمر الوطني الرابع للشباب بعد غد.

* التشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل.

* شومان في حفل تكريم الوافدات: الأزهر ليس لديه أجندات ولا يتدخل في شئون الدول.

* مدبولي: 12 أغسطس الحجز للإعلان التاسع للإسكان الإجتماعي.

الأهرام

* الرئيس يشهد تخريج 10 دفعات جديدة في الكليات العسكرية.

* “محمد نجيب” بمدينة الحمام و”براني” بالمنطقة الغربية.. مصر تدشن أضخم قاعدة عسكرية برية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

* السفير العراقي لـ”الأهرام”: زيارة شكري لبغداد ناجحة بكل المقاييس.. واللجنة العليا المشتركة 10 أغسطس.

* خبراء الأمن: مصر مستهدفة لموقفها من الدول الداعمة للإرهاب.

* بعد استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.. مقتل إرهابيين من حركة “حسم” في إشتباك مع الشرطة بالفيوم.

* يعيشون على أمل تحسين الدرجات.. “مظاليم الثانوية العامة” يفتحون النار على “البوكليت”.

* رغم زيادتها من 28 إلى 57%.. نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية لاتتناسب مع مكانة الأزهر.

* “الوزراء” وافق عليها منذ عام.. وكالة الفضاء المصرية “مع وقف التنفيذ” والكرة في ملعب البرلمان.

* الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في ندوة “الأهرام”: 3.6 مليار جنيه خسائر الحديد والصلب والغزل والنسيج في عام.

* وزير التموين لـ”الأهرام”: حل جميع مشكلات المواطنين مع بطاقات التموين.

* التموين: شراء 61 ألف طن زيت طعام.

* مليارا جنيه استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي.

* لتأخيرها في التنفيذ.. “الري” تهدد الشركات بسحب مشروعات الإستصلاح في شمال سيناء.

* منتجو الملابس يطالبون بخطة لتطوير القطن وتحسين جودته.

* أحمد جعفر لـ”الأهرام”: “ندمان” على تجربتي مع الزمالك.. “إيناسيو” ذبحني بسكين بارد.. ورئيس النادي هو “المتحكم” في تحديد أسماء الراحلين عن الفريق.

* رحيل شيكابالا يثير غضب الجماهير.. وتقرير البرتغالي يكشف المسكوت عنه.

أخبار اليوم

* السيسي يفتتح المؤتمر الوطني الرابع للشباب بعد غد.

* التشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل.

* “حقوق الإنسان” تطلب مناقشة العدالة الانتقالية.

* نجاح باهر لمعرض “أخبار اليوم التعليمي” بأرض المعارض.

* وزير التعليم العالي: نتعاون مع “مؤسسة أخبار اليوم” لمزيد من المعارض الناجحة بالداخل والخارج.

* مع بدء تنسيقهم السبت القادم.. قواعد محددة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية بالجامعات.

* د. سحر نصر تجتمع بمستثمرين رومانيين.. وزيارة مع الفريق مميش لجذب استثمارت سنغافورية.

* اللجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة المهندس شريف إسماعيل الخميس.

* المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: 500 مصنع جديد كل عام ووفرنا 8 مليارات دولار في 180 يومًا.

* رواد النيل: البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* “الأهلي المصري” يوقع بروتوكولي تعاون مع وزارتي التعليم والتخطيط بقيمة 500 مليون جنيه.

* خمسة بنوك تمول أكبر صفقة لدعم شبكة الكهرباء بقيمة 37.4 مليار جنيه.

* البنوك العامة توفر 750 مليون ريال سعودي لتغطية نفقات الحج السياحي.

* رئيس المقاولون العرب: بدء إنشاء كورنيش العلمين.. والانتهاء من طريق ساحلي بديل.

الجمهورية

* شومان في حفل تكريم الوافدات: الأزهر ليس لديه أجندات ولا يتدخل في شئون الدول.

* “الصحة” وجدت الحل بمعهد ناصر بتكلفة 300 مليون جنيه.. تحويل المبنى “المهمل” لـ”مستشفى طوارئ”.

* 3.4 مليار جنيه استثمارات في 15 مشروعًا صناعيًا جديدًا.

* وزير الاتصالات يعرض مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل على مؤتمر الشباب بالإسكندرية: تدريب 16 ألفًا وخلق جيل واعد من المبدعين والمبتكرين.

* مدبولي: 12 أغسطس الحجز للإعلان التاسع للإسكان الإجتماعي.

* مدبولي: وداعًا للعشوائيات الخطرة خلال عام.. 50 مشروعًا باستثمارات 6 مليارات جنيه توفر المسكن اللائق للأهالي.

* بدء تنفيذ ميناءي شلاتين وأبورماد بتكلفة 270 مليون جنيه.

* المجمعات توفر احتياجات التموين بزيادة الـ 50 جنيهًا.. الزمر: 9 شهور مخزون السكر و6 للزيت ورصيد كبير من اللحوم والدواجن.

* بحضور جماهيري.. حفل أسطوري ينتظر إنطلاق البطولة العربية للكرة.. اليوم.. الأهلي في اختبار قوي أمام الفيصلي الأردني.. والوحدة الإماراتي يواجه نصر حسين داي الجزائري.

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