تخريج كوادر لـ 187 دولة إفريقية درسوا بالمنشأت التعليمية للقوات المسلحة

بدور إبراهيم:احتفلت القوات المسلحة بتخريج 187 دارس من كوادر الدارسين الوافدين الذين يمثلون 33 دولة إفريقية، بعد ان اتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشات والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة خلال 8 دورات دارسية، شملت فرق مقاومة الإرهاب الدولي، والتعاون الإفريقي لصناع القرار، وإزالة القنابل، والشراك ال



بدور إبراهيم:



احتفلت القوات المسلحة بتخريج 187 دارس من كوادر الدارسين الوافدين الذين يمثلون 33 دولة إفريقية، بعد ان اتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشات والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة خلال 8 دورات دارسية، شملت فرق مقاومة الإرهاب الدولي، والتعاون الإفريقي لصناع القرار، وإزالة القنابل، والشراك الخداعية، وحماية الشخصيات الهامة، والقفز الأساسية، والغطس الأساسية، والطب الميداني والتعايش الطبي.

تأتي الدورات في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية.

شملت المراسم عرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية، تضمن مراحل الإعداد والتنظيم للفرق والدورات المختلفة، بدءأ من استقبال الدارسين، ومرورا بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظرياً وعملياً داخل المنشأت التعليمية والتدريبية بالقوات المسلحة .

وقدم أقدم الدارسين الوافدين الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية، لما لمسوه من رعاية واهتمام واكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة، وإثراء خبراتهم العسكرية والمدنية التي تعينهم علي الوفاء بمهامهم في خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة، مشيدا بالدور الذي تلعبة مصر في الحرب علي الإرهاب ودعم قضايا القارة الإفريقية .

من جانبه أشاد السفير أحمد شاهين، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون المثمر بين القوات المسلحة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الإفريقية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة علي دعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات.

وألقي اللواء أ.ح، مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع كلمة بالنيابة عن الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نقل فيها تحية واعتزاز القيادة العامة وتهنئتهم للدارسين الوافدين بإتمام فترة دراستهم، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية حريصة علي دعم وتعزيز علاقات الشراكة، والتعاون العسكري التي تربطها مع نظرائها بجميع دول القارة الإفريقية، وتوفير جميع الإمكانات لصقل مهارات الدارسين الوافدين، وإكسابهم الخبرات العلمية والمهارية في التخصصات المختلفة، بما يعزز أفاق التعاون، والعلاقات العسكرية المتميزة مع دولهم الشقيقة .

في نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج علي المتفوقين من الوافدين الأفارقة تقديرا لجهودهم.

