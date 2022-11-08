تخريج دفعة جديدة من طلاب برنامج تدريبي بشركة قناة السويس للحاويات

أكد مصدر مسئول بمعهد تدريب الموانئ أنه في إطار التعاون بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية، وشركة قناه السويس للحاويات ( SCCT ) بشرق بورسعيد لتأهيل الشباب لسوق العمل ضمن برنامج (التدريب من أجل التشغيل) ، فقد تم تخريج دفعه جديدة من المتدربين المؤهلين للعمل في مجال الموانئ.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاحتفال بمعهد تدريب الموانئ وشركة قناة السويس للحاويات بتخريج 260 متدربا عبر المعهد، وقد تم تعيين عدد منهم بشركة قناه السويس للحاويات.

وأكد على أن البرنامج يقوم على تلقى المتدربيين التدريب النظري بمقر المعهد ببورسعيد والتدريب العملي بمقر الشركة وذلك لمدة عام يتم خلالها تأهيل المدرب وصقل مهاراته النظرية والعملية لما يتناسب وسوق العمل.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ وشركة قناه السويس للحاويات تربطهم شراكة في مجال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل على مدار ثماني سنوات.

وعقد معهد تدريب الموانئ احتفالية مؤخرا بمناسبة 40 عاما على إنشائه ضمن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، ليخدم العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ المصرية والعربية.

وفي السياق ذاته، عقد معهد تدريب الموانئ ورشة عمل بحضور قيادات المنطقة الحرة بمصراته الليبية.

وكانت ورشة العمل تحت عنوان (تعزيز كفاءة الموانئ ومحطات الحاويات) والتي يتم عقدها خلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة 10 نوفمبر 2022 بحضور المهندس محسن السوقطري رئيس لجنة ادارة المنطقة الحرة مصراته، والدكتور نوري علي القطاطي وكيل وزارة الإقتصاد للمناطق الحرة، والمهندس أيمن الدرويش مدير عام المنطقة الحرة.

وأشاد الدكتور علاء محمود مرسي عميد المعهد بورشة العمل، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين المعهد والمنطقة الحرة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والتي أثمرت عن تدريب ما يقرب من 500 متدرب خلال الفترة الماضية.

وشارك في الورشة عدد من الموانئ والشركات الملاحة في دوله ليبيا كما شارك المعهد بوفد مكون برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر مدير إدارة التعليم والتدريب بالمعهد، يرافقه الدكتور عصام الدين مصطفى رئيس قسم التسويق والبرامج غير المخططه، و الدكتور صلاح إسماعيل مستشار عميد المعهد.

وتطرح الورشة على مدار ثلاث أيام عدة موضوعات هامة منها، التحول الرقمي ودورة في تعزيز كفاءة وتشغيل الموانئ، التنمية المستدامة في الموانئ، التوجهات الحديثة في إدارة الموانئ، الكوادر البشرية وزيادة قدرة الموانئ التنافسية، وتداول البضائع الخطرة إدارة والأزمات، وغيرها من الموضوعات.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.