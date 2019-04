تخريج ثلاث دفعات لشباب المصرفيين من منتدى مستدام

خطوة جادة نحو تأهيل وتدريب شباب المصرفيين لدمج مبادئ الطاقة النظيفة والتمويل المستدام في الصناعة المصرفية وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة









المال- خاص

في أجواء امتزجت بالحماس وحيوية روح الشبابفي 28 من مارس 2018، تم تخريج الدفعة الرابعة والخامسة من شباب المصرفيين من منتدى مستدام. فتم تخريج 68 مصرفيا من شتى البنوك العاملة بمصر والذين تم تدريبهم للعمل على تطبيق نهج الاستدامة في المعاملات المصرفية وتأهيلهم لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة وترشيد الطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وشهد التخرج نخبة من أهم الكوادر المصرفية المصرية من البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، والأستاذ حسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربى الأفريقى الدولى.

وخلال كلمته اثناء فعاليات المؤتمر، أوضح الأستاذ حسن عبد الله أن المفهوم التقليدي السائد للصناعة المالية هو كيفية تعظيم العائد على الاستثمارات. ولكن بظهور معايير جديدة لتمويل المشروعات وإدارة المخاطر، طرأت ضرورة ملحة للتفاعل مع مستجدات الصناعة بما يراعى المبادئ الثلاثة للتمويل المستدام من حوكمة وبيئة ومجتمع.

وأضاف عبد الله: “ما يميز منتدى مستدام هو الإيمان بالطاقات الشابة نحو إعادة صياغة هذه المفاهيم لدفع التنمية المستدامة لتفعيل النمو المتوازن والهادف”.

وأشار الدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب بالمعهد المصرفي المصري أثناء كلمته في حفل التخرج، إلى أن القطاع المصرفي المصري يمتلك الآن عددا يقرب من مئتي خبرة مصرفية في مجال الاستدامة من خلال منتدى مستدام، فلابد من الاستفادة منهم بالشكل الأمثل، ونادى نزار بتكوين منتدى يضم خريجي البرنامج لوضع خطط تنفيذية تصب في مصلحة القطاع المصرفي المصري، وتضيف لرؤية مصر 2030.

وأضاف أنه على يقين أن مصر ستصبح مثلًا يحتذى به في مجال التمويل المستدام في القريب العاجل على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى الإقليمي. كما أكد أن المعهد المصرفي المصري سيستمر في دعم المبادرات الهادفة لتشجيع التمويل المستدام ولن يدخر جهدًا في تأدية رسالته بتوفير الخدمات المعرفية المتكاملة للقطاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي للمجتمع.

وقام حسن عبد الله بتسليم شهادات التخرج لدفعتين منمتدربي منتدى مستدام، الذين التحقوا بالدورة التدريبية بعنوان “مقدمة للتمويل المستدامIntroduction to Sustainable Finance “والمعتمدة من المعهد المصرفي المصري. كما تم تسليم شهادات التخرج لشباب المصرفيين الملتحقين بدورة مستدام والمعتمدة من “جامعة فرانكفورت للإدارة والتمويل” Frankfurt School of Finance and Management والتي شملت تدريب شباب المصرفيين على تمويل الطاقة النظيفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خريجو مستدام ينتمون إلى 70% من المؤسسات المصرفية العاملة بالقطاع المصرفي المصري. وتم إطلاق “مستدام” كمبادرة عام 2014 بالتعاون بين البنك العربى الأفريقى الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لمسئولية الشركات (ECRC) ليصبح أول منتدى من نوعه في مصر والشرق الأوسط.