تخريج المشاركين والمدربين ببرنامج مهارات القيادة في Cairo ICT

المال – خاص:

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في كلمتها بمعرض “Cairo ICT” بمناسبة الاحتفال بتخريج المدربين والمشاركين ببرنامج مهارات القيادة، أن المعرض أبرز على مدى الأيام الماضية كم الانجازات المبذولة، سواء في جناح الحكومة المصرية أو في الأجنحة الخاصة بالشركات، وأشارت أنه شيء مُشرف للجميع لأن العالم يتقدم من خلال التكنولوجيا.

وأضافت أن كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة تتم من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تضم محور مهم، وهو محور كفاءة المؤسسات.. وتابعت : “نحن نعمل لتفعيل ووضع الخطط السنوية والخطط متوسطة المدى التي يتم من خلالها الوصول للهدف الأساسي لمحور كفاءة المؤسسات، وبالتالي تفعيل الارتقاء بأداء تلك المؤسسات وتفعيل النزاهة والشفافية والتي في النهاية تسهل حياة المواطنين عبر تقديم خدمة أفضل لهم”.

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من ميكنة كل مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، والتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات، تشترك وزارة التخطيط مع وزارة الصحة في الانتهاء من ميكنة الملف الطبي للمرضى، وتم بالفعل الانتهاء من ميكنة 40% من تلك الملفات الطبية، ونستكمل 60% بنهاية يوليو 2018.. وأضافت أنه ويتم اعتماد كل تلك الجهود والخطوات في إطار مؤسسي من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يترأسها رئيس الوزراء، وتجتمع كل شهرين أو ثلاثة لاعتماد الخطة ومتابعة تنفيذها.

ونوهت بأنه في إطار تفعيل قانون الخدمة المدنية تم تعميم وحدات الموارد البشرية ووحدات التدقيق الداخلي والمراجعة، كما أشارت إلى الاهتمام بتدريب العنصر البشري والاستثمار في الموارد البشرية في إطار تطبيق قانون اللامركزية، وقانون التخطيط الموحد.

