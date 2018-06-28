المال-خاصأعلنت مؤسسة ساويريس للتنمية الاجتماعية تخريج الدفعة الثالثة من المعهد الفنى للتمريض بالجونة، والتى يبلغ عددها 22 طالبة و37 طالبًا من محافظات الصعيد المختلفة، فى إطار شراكة دولية مع جامعة لورنس ميموريال ريجيس كوليج بولاية ماساشوتس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحت إشراف وزارتى التعليم العا

المال-خاص

أعلنت مؤسسة ساويريس للتنمية الاجتماعية تخريج الدفعة الثالثة من المعهد الفنى للتمريض بالجونة، والتى يبلغ عددها 22 طالبة و37 طالبًا من محافظات الصعيد المختلفة، فى إطار شراكة دولية مع جامعة لورنس ميموريال ريجيس كوليج بولاية ماساشوتس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحت إشراف وزارتى التعليم العالى والصحة بمصر.

ويحضر حفل التخرج يسرية لوزا ساويرس، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الفنى للتمريض بالجونة، وعدد كبير من أهالى الخريجين.

يتضمن برنامج الحفل كلمة افتتاحية للأستاذ حازم حسن، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس ورئيس مجلس إدارة المعهد الفنى للتمريض بالجونة، يليها كلمة لكل من محافظ البحر الأحمر، والدكتورة حسنات نجيب، خبير استشارى المعهد الفنى للتمريض بالجونة، وكلمة للخريجين، وتختتم فعاليات حفل التخرج بإلقاء القسم، وتوزيع شهادات التخرج.

يذكر أن المعهد الفنى للتمريض بالجونة، هو إحدى المبادرات الرائدة فى مجالى التعليم والصحة، قامت مؤسسة ساويرس بإنشائه عام 2010، على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتجهيزه بأحدث الأساليب التعليمية من أجل تطوير منظومة الرعاية الصحية وتقديم كوادر مؤهلة ومدربة تدريبًا عاليًا فى مجال التمريض.

وقام المعهد على مدار السنوات الماضية بتخريج 67 طالبًا وطالبة وتوفير فرص عمل لهم فى كبرى المستشفيات المصرية، مثل مستشفى 57357، ومستشفى مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب. كما تقدم مؤسسة ساويرس منح دراسية كاملة للطلاب الذين يرغبون فى التسجيل بالمعهد من حاملى الشهادة الثانوية بمجموع %89، ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمعهد التقدم بأوراقهم فور تخرّجهم وقبل التقديم لمكتب التنسيق لحجز أماكنهم؛ حتّى يتمكنوا من تقديم أوراقهم رسميًّا لمكتب التنسيق بكود (995) الخاص بالمعهد.

تبلغ مدة الدراسة النظرية والعملية بالمعهد الفنى للتمريض بالجونة عامين ونصف العام يعقبها تدريب عملى فى أحد المستشفيات لمدة ثلاثة أشهر كشرط للحصول على دبلوم تمريض معتمَد من قسم التعليم الفنى الصحى بوزارة الصحة والسكان، ومن قسم إدارة المعادلات الوطنية، بالإضافة إلى ترخيص مزاولة مهنة التمريض، الأمر الذى يجعل معدل التوظيف مضمونًا بنسبة %100.