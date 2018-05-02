تخريج أول دفعة لدبلومة التأمين متناهى الصغر فى العالم بمصر

الشاذلى جمعةشهدت هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، حفل تخرج دفعة أول دبلوم للتأمين المتناهى الصغر فى العالم من معهد التأمين بمصر كنتيجة لمشروع التعاون الفنى بين هيئة الرقابة المالية وجايكا.تدعم جايكا عمليات الشمول المالى فى مصر عن طريق التعاون مع هيئة الرقابة المالية فى مشروع التعاون الفنى

الشاذلى جمعة

شهدت هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، حفل تخرج دفعة أول دبلوم للتأمين المتناهى الصغر فى العالم من معهد التأمين بمصر كنتيجة لمشروع التعاون الفنى بين هيئة الرقابة المالية وجايكا.

تدعم جايكا عمليات الشمول المالى فى مصر عن طريق التعاون مع هيئة الرقابة المالية فى مشروع التعاون الفنى منذ عام 2015 من خلال إرسال بعثة دراسية إلى الفلبين، ثم أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط للتأمين متناهى الصغر فى عام 2016.

وتعمل جايكا على تطوير إمكانيات السوق المصرية فى المرحلة الثانية للمشروع من خلال تطوير المناهج وتعزيز التأمين الصغير ومتناهى الصغر بمعاهد التدريب الأساسية، ومعهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية ومعهد التأمين بمصر التابع للاتحاد المصرى للتأمين.

وتشارك جايكا فى تطوير هذه الآلية بهدف الحفاظ على حق غير القادرين ومحدودى الدخل فى الحصول على تغطية تأمينية.

حضر حفل التخرج كل من عبد الرؤوف قطب، رئيس مجلس إدارة معهد التأمين المصري، و تيريوكى إيتو، رئيس مكتب جايكا فى مصر، و مايكل مكورد، رئيس مركز التأمين متناهى الصغر بشركة ميليمان، حيث هنأوا الخريجين لنجاحهم بأول دبلوم فى العالم حول التأمين المتناهى الصغر، وأكدوا على أهمية تطبيق ما اكتسبوه من خبرات فى ريادة هذا المجال فى السوق المصرى وتحفيز العمل به فى منطقة الشرق الأوسط.