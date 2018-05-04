تخرج 7 دورات للدارسين الأفارقة بالقوات المسلحة

بدور إبراهيم:احتفلت القوات المسلحة بتخرج 7 دورات لكوادر الدارسين الوافدين من 39 دولة أفريقية بواقع 174 وافدا بعد أن أتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.وألقى اللواء أ.ح ناصر عاصي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة استعرض فيها أنشطة ومجالات التع

بدور إبراهيم:

احتفلت القوات المسلحة بتخرج 7 دورات لكوادر الدارسين الوافدين من 39 دولة أفريقية بواقع 174 وافدا بعد أن أتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.

وألقى اللواء أ.ح ناصر عاصي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة استعرض فيها أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وأشار إلي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي توفير كل الإمكانات لزيادة آفاق التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، والتوسع في إعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات التخصصية في العديد من المجالات.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات المختلفة، بدءا من استقبال الدارسين، ومرورا بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظريا وعمليا وفقا لأحدث التكتيكات والنظم التعليمية داخل المنشآت والمراكز التدريبية بالقوات المسلحة.

وقدم أقدم الدارسون الوافدين الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية، لما لمسوه من رعاية واهتمام ومدي ما اكتسبوه من علوم وخبرات والتي تعينهم علي الوفاء بمهامهم في خدمة شعوبهم وأوطانهم.

من جانبه، أشاد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، بالتعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الأفريقية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة علي دعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات.

وألقي اللواء أح مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع كلمة بالنيابة عن الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نقل فيها تهنئته للدارسين الوافدين بعد إتمام فترة دراستهم، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية حريصة علي دعم وتعزيز آفاق التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة التي تربطها مع نظائرها بكل دول القارة الأفريقية ، وتوفير كل الإمكانات لصقل مهارات الدارسين الوافدين واكسابهم الخبرات العلمية والمهارية في التخصصات المختلفة، وأن مصر كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج علي الوافدين الأفارقة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية .

