تخترق 3 أسواق إفريقية.. «مصر للألمونيوم» تحقق 371 مليون دولار صادرات العام المالي الماضي

اخترقت شركة مصر للألمونيوم 3 أسواق إفريقية جديدة العام المالي الماضي 2022/2023 هي نيجيريا، وتنزانيا، وزامبيا، كما حققت حصيلة تصديرية بلغت 371 مليون دولار، عن كمية 130 ألف طن.

ورغم هذه الحصيلة إلا أن هذه الحصيلة التصديرية جاءت أقل من العام المالي الماضي البالغة 548 مليون دولار، وهو ما أرجعته الشركة إلى تأثير الظروف السياسية العالمية المرتبطة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السوق العالمية، والأوروبية أهم الأسواق التصديرية للشركة.

وقالت مصر للألمونيوم إنها تتبنى سياسة مرنة تعمل من خلالها على فتح أسواق جديدة، لتوسيع قاعدة عملائها لتفادي أخطار توقف عملائها الحاليين عن التعامل معها، والبحث عن عملاء جديد، ما مكنها من إضافة عملاء جدد من دول لبنان، واستراليا، بلغاريا، الإمارات. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات أوصى الشركة بإعادة النظر في سياستها البيعية ، والعمل على تحصيل مديونيات تصل إلى ملياري جنيه.