تخبط فى تسعير طرازات «MG» وسط توقف الموزعين

تشهد أسعار طرازات «MG» الصينية تفاوتًا كبيرًا لدى موزعى وتجار السيارات بعد الزيادات الأخيرة التى أقرها الوكيل المحلى التى تتراوح من 10 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات.

قال أحد تجار السيارات إن النسبة الأكبر من موزعى العلامة الصينية «MG» اتجهوا لرفع أسعار طرازاتهم بشكل عشوائى، بالرغم من الزيادات الأخيرة التى أقرها الوكيل المحلى، موضحًا أن هناك طرازات أسعارها ارتفعت بشكل غير رسمى بنحو 200 ألف جنيه تحت مسمى «الأوفر برايس».

وأضاف أن هناك اتجاهًا بين موزعى سيارات «إم جى» للتوقف عن البيع للتجار والمستهلك، بعد قيام الوكيل المحلى بتخفيض إجمالى الحصص والكميات لتتراوح بين 4 إلى 7 مركبات لكل موزع خلال الشهر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الصينية«إم جى»على حصة سوقية %8.4 من إجمالى مبيعات السيارات المستوردة فى مصر، البالغة نحو 68.9 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وتتوافر نحو 5 طرازات مطروحة من العلامة الصينية «إم جى»؛ وهي: «MG 5 – MG 6 – MG RX5 – MG HS – MG ZS».

وتنافس «إم جى 5» فى شريحة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 120«حصان»، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

كما تنتمى «MG 6» لفئة السيارات السيدان، مدعمة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة قدرها 169«حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

أما طراز «MG RX5» فينافس فى شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، ينتج قوة 169«حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وينتمى طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة 169«حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وتنافس «MG ZS» فى شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، يولد قوة 123 «حصان»، وعزمًا أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

أحدث أسعار سيارات «MG» فى مصر