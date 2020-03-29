«تحيا مصر» يوفر 200 جهاز تنفس صناعي وألف مضخة حقن لمجابهة كورونا

وفر صندوق تحيا مصر 200 جهاز تنفس صناعي وألف مضخة حقن سوائل لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ونسق صندوق تحيا مصر لتدبير 124 جهازا إضافيا، إضافة إلى رصد 100 مليون جنيه لإعمار القرى المنكوبة من السيول وتعويض الأسر المتضررة.

وكان تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء، ذكر أن الخطة الاحترازية للحكومة تتضمن مجموعة من الإجراءات تتمثل في رفع درجة الاستعداد ومضاعفة أعداد القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي.

وتتضمن تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وذكرت الصحة أنه تم توفير المستلزمات المعملية من أجهزة ومواد كيميائية وأدوات معملية.

إضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الواجب توافرها لعلاج الحالات بالمستشفيات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع درجة الوعي.

وذكر مجلس الوزراء في تقريره أن الإجراءات الاحترازية تضمنت متابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، والتنبيه على جميع المستشفيات والعيادات بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها لأقرب مستشفى صدر أو حميات.

وذكر أنه تم وضع مجموعة من الإرشادات للمسافرين إلى الدول التي ظهر بها الفيروس.

وتتمثل في تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، عن طريق تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي.

بجانب غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون بعد الاتصال المباشر مع المرضى، وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية أو الميتة أو البرية.

وأيضا العمل على طهو الطعام بصورة جيدة، وارتداء الأقنعة التنفسية.