تحيا مصر ينفذ خطة عاجلة لدعم أسوان بقيمة 320 مليون جنيه

سحر نصر: الصندوق مظلة إنسانية للفئات الأكثر احتياجا المال ـ خاص: عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعا لها بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيسة اللجنة، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذي للصندوق، واللواء محمد أمين، أمين الصندوق، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة. وناقش

سحر نصر: الصندوق مظلة إنسانية للفئات الأكثر احتياجا

المال ـ خاص:

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعا لها بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيسة اللجنة، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذي للصندوق، واللواء محمد أمين، أمين الصندوق، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة.

وناقش الاجتماع التعاون بين صندوق تحيا مصر والمستثمرين الراغبين فى المساهمة فى دعم الصندوق، وعمل حملة ترويجية تبرز انشطته بالتواصل مع عدد من البنوك والشركات المالية غير المصرفية، وبدء تنفيذ الخطة العاجلة لدعم محافظة أسوان بمبلغ 320 مليون جنيه، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر الشباب بأسوان، بضرورة انهاء كافة المشروعات التنموية بمركز نصر النوبة ووادى كركر قبل نهاية يونيو 2018، حيث تقرر البدء فى مركز نصر النوبة بقيمة 170 مليون جنيه، وتشمل مشروعات اسكان ومياه الشرب وصرف صحى والترفيق الخارجي للمدينة الحرفية، وتم الاتفاق على أن يخصص باقي مبلغ الخطة العاجلة للمشروعات ذات التأثير علي المواطنين مثل الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات.

وبحث الاجتماع، الخطة المستقبلية للصندوق خلال الفترة المقبلة، وإطلاق العديد من المبادرات وبذل الجهود في مجالات عمل الصندوق التنموية، كما تم بحث تنفيذ تصديق السيد الرئيس على تخصيص مبلغ قيمته 250 مليون جنيه لدعم المرأة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

ووافقت اللجنة التنفيذية للصندوق، على دعم المجلس القومى للمرأة، لعمل بطاقات رقم قومى للسيدات فى المناطق الأكثر احتياجا فى عدد من المحافظات، مما يساهم فى اعطاء حقوقهن الاجتماعية والتأمينات والمعاشات والتموين، كما وافقت اللجنة علي كل من دعم مشروعات الشباب بمحافظة الوادي الجديد من خلال توزيع عدد ٢٠ سياره نقل مبرد حمولة ٥ طن وحمولة ١.٥ طن لنقل السلع المجمدة لاهالي المحافظة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة لتسهيل قبول التبرعات من الجاليات المصرية بالخارج، وتسليم عدد ٣٧ منزل تم الانتهاء من اعادة بنائهم بمنطقه العسال بحي شبرا نفذتهم شركة المقاولون العرب.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم إنشاء كارت “تحيا مصر” للمرأة المعيلة بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى، مشيرة إلى ضرورة ضمان وصول اموال صندوق “تحيا مصر” إلى مستحقيها، مؤكدة أهمية أن يكون صندوق تحيا مصر، مظلة انسانية للفئات الأكثر احتياجا، وزيادة مشاركته فى دعم عدد من المشروعات التنموية وفق توجيهات السيد الرئيس مع تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات لمتابعة المشروعات الجارية والتعرف على ابرز احتياجات المواطنين، وزيادة تمويل الصندوق لمشروعات الشباب، للمساهمة فى توفير فرص عمل لهم مع وضع أولوية للمحافظات الأكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء.

ودعا الدكتور على جمعة، إلى دعم صندوق تحيا مصر، في إطار المسئولية المجتمعية ومساندة الاقتصاد المصرى، ولما ينعكس ذلك من تضافر الجهود والتعاون الحقيقي بين أفراد المجتمع، والذي يسهم في تنمية المجتمع في مختلف المجالات.

وذكر محمد عشماوى، أن الصندوق قام بدعم محافظة شمال سيناء بنحو 168 مليون جنيه، شملت 97 مليون جنيه لمشروعات هندسية وبنية أساسية، و16 مليون جنيه لتطوير مستشفى العريش، و5 مليون جنيه لرعاية المنقولين، اضافة إلى 50 مليون جنيه، لدعم صندوق الإغاثة فى المحافظة وفق توجيهات السيد الرئيس.

وأوضح “عشماوى” أن اسرة الفنان أحمد رمزى، قررت التبرع لدعم صندوق تحيا مصر، عبر عرض مسدسه الشخصي للبيع فى مزاد عام فى احتفالية رسمية، وتخصيص عائد البيع لصالح الصندوق.