تحيا مصر يطرح بطاقة مدفوعة مقدما مع بنك مصر

المال ـ خاص: يعتزم صندوق تحيا مصر التابع لرئاسة الجمهورية طرح بطاقة مسبقة الدفع Prepaid Card قريباً، بالتعاون مع بنك مصر. قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر فى تصريحات لـ«المال»، إنه سيتم وضع علامتى الصندوق والبنك على البطاقة الجديدة كما سيتم توزيع العمولة الخاصة بالاستخد

المال ـ خاص:

يعتزم صندوق تحيا مصر التابع لرئاسة الجمهورية طرح بطاقة مسبقة الدفع Prepaid Card قريباً، بالتعاون مع بنك مصر.

قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر فى تصريحات لـ«المال»، إنه سيتم وضع علامتى الصندوق والبنك على البطاقة الجديدة كما سيتم توزيع العمولة الخاصة بالاستخدام بينهما.

ورفض المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى بشأن البطاقة الجديدة، واكتفى بالقول إنها ستقدم مميزات كبيرة لمستخدميها وستكون مختلفة عن البطاقات الموجودة بالسوق المصرى.

فى سياق متصل، قال «عشماوى» إن الصندوق يجرى مفاوضات مكثفة مع بنوك عاملة بالقطاع المصرفى لطرح شهادة تحيا مصر بجانب البنوك التى تقدمها لعملائها فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن المفاوضات فى مراحل متقدمة وسيتم الإعلان عن نتائجها قريباً.

وتتيح 10 بنوك هى: «مصر، وقطر الوطنى، التعمير والإسكان، والقاهرة، وعودة- مصر، والبركة- مصر، وSAIB، وأبو ظبى الإسلامى، والمصرف المتحد، وبلوم» شهادة تحيا مصر الخيرية، ومن المقرر ان يطرحها البنك الاهلى خلال أيام بحسب تصريحات سابقة لطلعت رياض، مستشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.

وينفذ الصندوق عدة مشروعات تنموية فى مجالات تطوير القرى الأكثر احتياجًا والمناطق العشوائية وعلاج مرضى «فيروس سى» وبرامجه الخاصة بالكوارث والأزمات و«أطفال بلا مأوى» وتدريب الشباب على تدشين المشروعات الصغيرة.

كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت يوليو 2014 عن تدشين صندوق «تحيا مصر» تفعيلًا للمبادرة التى سبق أن أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: إن ذلك يأتى تقديرًا للحظات الدقيقة التى يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن.

وينفذ الصندوق مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية التى تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج فيروس سى والأطفال بلا مأوى وتسديد ديون الغارمين والمشروعات الصغيرة للشباب.

وتم إنشاء حساب بالبنك المركزى تحت رقم 037037 لتلقى مساهمات المصريين فى الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق، ويخضع الصندوق للإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.