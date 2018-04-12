تحيا مصر و صناع الخير يطلقان مبادرة بالهنا والشفا

أحمد صبرىأطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مبادرة "بالهنا والشفا" التى تهدف إلى توصيل المواد الغذائية لأكبر عدد من المواطنين بقرى ونجوع مصر.وصرح هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، بأن أعمال المبادرة بدأت أمس بتوزيع 3 أطنان دواجن بقرى كفر حجازى ومنشأة رضوا

أحمد صبرى

أطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مبادرة “بالهنا والشفا” التى تهدف إلى توصيل المواد الغذائية لأكبر عدد من المواطنين بقرى ونجوع مصر.

وصرح هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، بأن أعمال المبادرة بدأت أمس بتوزيع 3 أطنان دواجن بقرى كفر حجازى ومنشأة رضوان وبرقاش بمنشأة القناطر محافظة الجيزة، بالإضافة إلى 7 أطنان أخرى بـ 11 قرية بمركز قطور محافظة الغربية، منها العمة، والريانية، وسجين الكوم، والشين، وعزب كشك، وسملا.

وأكد عبد الفتاح أن صندوق تحيا مصر لا يدخر جهدا فى دعم الفئات الأكثر احتياجا فى مصر، مشيرا إلى أن توزيع تلك الدواجن يتم بالتنسيق مع الصندوق، ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، والجمعيات الخيرية بالقرى المستهدفة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.