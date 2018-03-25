تحيا مصر وجهاز المشروعات يوفران 1468 سيارة وتاكسى للشباب

أحمد الدسوقى أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تكاتف أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية وتكثيف مجهوداتهم في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تساعد الشباب على إقامة مشروعات صغيرة. وقالت إن ذلك هو…

أحمد الدسوقى

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تكاتف أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية وتكثيف مجهوداتهم في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تساعد الشباب على إقامة مشروعات صغيرة.

وقالت إن ذلك هو الطريق الأمثل لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية في رفع القدرات الاقتصادية لقطاع المشروعات الصغيرة وزيادة قدراته في التشغيل والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

جاء ذلك ضمن فاعليات البدء في تسليم 356 سيارة ربع نقل (بدون ثلاجة او مبردة واحد ونص طن) للشباب في العديد من محافظات الجمهورية والذي ينفذه صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة التموين وقد حصل الشباب على تلك السيارات بتمويل ميسر تصل فائدته الى 5% وتعمل السيارات المبردة حمولة 1.5 طن بالتنسيق مع التموين لتغطية احتياجات المواطنين من السلع فى مختلف المحافظات.

وأشادت بتجربة التعاون المثمرة بين صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات في تمويل مشروعات فى قطاع النقل الخفيف والتي وفرت الآلاف من فرص العمل ولبت احتياجات العديد من المحافظات التي كانت تعاني من ضعف خدمات سيارات النقل والاجرة.



وأشارت نيفين جامع إلى أن التعاون مع صندوق تحيا مصر وفر حتى الآن 468 مشروعا صغيرا في مجال النقل سواء السيارات المبردة حمولة خمسة طن او واحد ونصف طن او ربع نقل دون ثلاجة، وان كل مشروع من تلك المشروعات يوفر العديد من فرص العمل المستقرة ذات الربحية العالية مما يضمن استمراره وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحابه وللعاملين فيه.

وتابعت:” تعاون الجهاز مع صندوق تحيا مصر فى تنفيذ مشروع الألف تاكسي والذي تم من خلاله تسليم عدد 1000 تاكسى للعملاء في 10 محافظات (أسيوط / الأقصر / المنوفية / الفيوم / الشرقية ( مدينة العاشر من رمضان) / دمياط / كفر الشيخ / قنا / الوادى الجديد/ سوهاج) حيث كانت تلك المحافظات تعانى من عدم وجود سيارات أجرة كافية لخدمة المواطنين”.