«تحيا مصر متعددة الأغراض» تدرس مع «تدريب الموانئ» التعاون لرفع كفاءة الكوادر العاملة بالمحطة

تدرس محطة تحيا مصر اللوجيستية متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية برئاسة Christophe Cassang الرئيس التنفيذي لفرع شركة CMA-CGM الفرنسية التي تدير المحطة البيلاروسية التعاون مع معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا بغرض رفع كفاءة الكوادر العاملة والمشغلة للمحطة.

وتفقد وفد المحطه الذي ضم كلا من أحمد عبدالرحمن المهدي المستشار الفني، وحسام عوض الله مستشار الجودة والسلامة، وأحمد حسن مدير العمليات، وياسمين رفاعي اخصائي الموارد البشرية، وأحمد شيرين المهندس بالمكتب الفني، ومجمع محاكيات الأوناش ومعدات الموانئ ومركز الإدارة الإلكترونية بالمعهد.



واستقبل الوفد الدكتور أكرم سليمان رئيس المعهد، لافتا إلى أن الزيارة تأتى في إطار رغبة محطة تحيا مصر اللوجيستية متعددة الأغراض والشركة الفرنسية الإستفادة من خبرات المعهد لتأهيل وإختيار الكوادر البشرية البحرية والإدارية التي ستقوم بتشغيل المحطة اللوجيستية والتي تستهدف توفير ما يقرب من 1500 فرصة عمل مباشرة.



ومن المتوقع أن تستقبل المحطة السفن ذات الاحجام الكبيرة خلال النصف الثاني من عام 2022 .

وتعد المحطة واحدة من أهم مشروعات تطوير قطاع النقل البحري فى مصر، وتبلغ مساحتها 650 ألف متر بطول 2480 مترا، وعمق 17مترا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية مليون و٢٥٠ ألف حاوية مكافئة وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 550 مليون دولار وتملكها ميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البري والبحرى.