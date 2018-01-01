تحيا مصر: ضخ 3.6 مليار جنيه لتنمية المحافظات في 2017

أحمد الدسوقىضخ صندوق تحيا مصر، التابع لرئاسة الجمهورية قرابة الـ 3.6 مليار جنيه فى تنمية كافة محافظات الجمهورية خلال العام الماضى 2017.وأوضح الصندوق في بيان إن التمويلات التى تم ضخها فى المحافظات توزعت بواقع 2.6 مليار جنيه لاجراء عملية تنمية للمحافظات عبر إنشاء أعمدة إنارة ورصف طرق ورفع كفاءة ال

أحمد الدسوقى

ضخ صندوق تحيا مصر، التابع لرئاسة الجمهورية قرابة الـ 3.6 مليار جنيه فى تنمية كافة محافظات الجمهورية خلال العام الماضى 2017.

وأوضح الصندوق في بيان إن التمويلات التى تم ضخها فى المحافظات توزعت بواقع 2.6 مليار جنيه لاجراء عملية تنمية للمحافظات عبر إنشاء أعمدة إنارة ورصف طرق ورفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمات طبيبة مثل علاج فيروس سى والإدمان.

وأضاف البيان “بجانب أكثر من مليار جنيه تم صرفها تعويضات لبعض الفئات مثل المزارعين الذين تضرروا خلال العام الماضى علاوة على رفع كفاءة الصرف الصحى والمزراعى”.



**نسب التوزيع



وكشف صندوق تحيا مصر، أن محافظة القاهرة استحوذت على النسبة الأكبر من المبالغ التى تم صرفها من قبل صندوق تحيا مصر العام الماضى حيث استحوذت على 1.3 مليار جنيه يليها محافظة أسوان التى اقتصنت اكتر من 300 مليون جنيه ثم جاءت فى المرتبة الثالثة محافظة الاقصر 168 مليون جنيه بينما جاءت شمال سيناء فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على اكثر من 67 مليون جنيه.

** عام المشروعات



وكان محمد عشماوى رئيس الصندوق قال فى تصريحات سابقة ، إن عام 2017 حقق الصندوق فيه الكثير من المشروعات فى مقدمتها حي الاسمرات مثال والذى يعد مشروع لمجتمع عمراني استهدف بناء 425 وحدة سكنية تستوعب 19 ألف وحدة شاملة كافة المناطق الخدمية والترفيهية.

ويأتي بعدها مشروع منطقة العسال بشبرا وفق عشماوي وهو مثال سعي الصندوق لتطبيقه علي كافة المناطق المماثلة في مصر ويعد نموزجا في مجال إعادة تطوير وتأهيل المناطق القابلة للتنمية إضافة لما قدمه الصندوق من دعم للنهوض بالقري الاكثر احتياجا بالتعاون مع جمعية الاورمان.

وقال”عشماوى” إن الصندوق مول مشروع تطوير قري الصعيد الذي نفذته القوات المسلحة في وقت قياسي.

وأوضح ان هذا التطوير خطوة حضارية للنهوض بالقري المصرية بتوفير كافة المرافق والخدمات

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تم تنفيذها تجارب عمرانية تعطي مزيدا من الثقة في استكمال الصندوق لخطته الرامية لمعاونة أجهزة الدولة في توفير مسكن أمن وبديل لسكان المناطق العشوائية لتحل مشكلتهم ويعيشوا في امن وسلام تحت مظلة صندوق ” تحيا مصر ” .