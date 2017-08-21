تحيا مصر تدرس إطلاق مبادرة لحث الطفل على التبرع

خاصعرض الدكتور سامى عبد العزيز، المستشار الاعلامى لصندوق تحيا مصر، مقترحات لتوصيل رسالة الصندوق، منها إطلاق مبادرة "أنا مصرى" لتعريف الاطفال بأهمية التبرع، وخلق فكرة المساهمة الاجتماعية لديهم منذ الصغرجاء ذلك اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدو

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عرض الدكتور سامى عبد العزيز، المستشار الاعلامى لصندوق تحيا مصر، مقترحات لتوصيل رسالة الصندوق، منها إطلاق مبادرة “أنا مصرى” لتعريف الاطفال بأهمية التبرع، وخلق فكرة المساهمة الاجتماعية لديهم منذ الصغر

جاء ذلك اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين، أمين صندوق تحيا مصر، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور على جمعة، والمهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية للصندوق.

واستعرض الاجتماع بحسب الدكتور سامي عبد العزيز، الخطة الترويجية المقترحة للصندوق، والتى تهدف لإبراز الانشطة التى ساهم فيها الصندوق، ومساهمته فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والقضاء على فيروس سى والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل للشباب، و تطوير العشوائيات وإيواء الاطفال والتعامل مع الكوارث، وتتضمن العرض، العمل على زيادة موارد الصندوق، مما يمكنه من استدامة قدرته على اداء رسالته.

كما تستهدف الحملة المصريين فى الخارج والمجتمع المدنى، وتضمنت مقترحات الحملة ماراثون الإسمرات، والاعتماد على الشخصيات البارزة والمقيمة بالخارج لتوصيل رسالة الصندوق، وإطلاق مبادرة “أنا مصرى” لتعريف الاطفال بأهمية التبرع، لخلق فكرة المساهمة الاجتماعية لديهم منذ الصغر، وعمل فيلم وثائقى عن صندوق تحيا مصر.

كما استعرض الاجتماع الخطة الجديد للصندوق إضافة إلى الحملة الترويجية لإنشطته، وإقامة مؤتمر خاص بإنجازات صندوق تحيا مصر.

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن صندوق تحيا مصر يقوم بمهام كثيرة ويجب العمل على ابرازها كصندوق يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة ضرورة الإعلان عن أولويات الصندوق خلال العام المقبل، والمساهمة فى المشروعات والمبادرات الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة على أن صندوق تحيا مصر هو يمثابة مظلة انسانية للفئات الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الصندوق والمستثمرين الراغبين فى المساهمة فى دعمه.

وخلال الاجتماع، وأكد الدكتور على جمعة، على أهمية التواصل مع المؤسسات الكبرى والدولية لدعم الصندوق فى اطار المسؤولية المجتمعي ومساندة الاقتصاد المصرى، لما ينعكس من تضافر الجهود والتعاون الحقيقى بين افراد المجتمع.

وقال محمد عشماوى، إن صندوق تحيا مصر هو كيان يبادر ويخطط ويبني بمساهمات المجتمع ومشاركاته، لتحيا مصر بتنمية مستدامة، مؤكدا أن الصندوق هو صندوق قومي لأهلها، اختار شعار “نتشارك ننمي بلدنا” وذلك ليس مجرد شعار، بل ترجمة حقيقية لأهداف وإستراتيجية عمل، من خلال إطلاق الطاقات الإيجابية في المجتمع، ومن خلال تبني الحلول الجذرية الذكية لاستدامة الحياة الكريمة للمصريين، ومن خلال إطلاق طاقة مصر الشبابية مدعومة بفكر علمائها وخبراتهم، لتشارك في إقامة وتطوير مشروعات تنهض ببلدهم.

